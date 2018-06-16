Sợ phải làm người bình thường, Lê Âu Ngân Anh tuyên bố sẽ không bao giờ trả vương miện

Lê Âu Ngân Anh là cái tên xuất hiện dày đặc trên mặt báo vào thời điểm cuối năm 2017. Mọi chuyện bắt đầu khi cô gái 22 tuổi sở hữu nhan sắc bị cho là không xứng tầm nhưng vẫn vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký để giành về chiếc vương miện đáng giá 2,7 tỷ đồng của cuộc thi Hoa hậu Đại dương.

Từ đó đến nay đã 7 tháng trôi qua nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn chưa thể chiếm được cảm tình của khán giả. Suốt thời gian qua, cô nỗ lực rất nhiều từ chuyện tích cực tham dự sự kiện, góp công trong các hoạt động vì cộng đồng và chăm chút vẻ ngoài chỉn chu. Thế nhưng, mỗi lần xuất hiện Ngân Anh lại rinh về cả rổ "gạch đá" vì những phát ngôn bị cho là hơi “chảnh”.