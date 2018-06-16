Sợ phải làm người bình thường, Lê Âu Ngân Anh tuyên bố sẽ không bao giờ trả vương miện

Dù không được ủng hộ sau nhiều tháng đăng quang nhưng Lê Âu Ngân Anh quyết không trả lại vương miện vì sợ phải làm người bình thường.
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Lê Âu Ngân Anh là cái tên xuất hiện dày đặc trên mặt báo vào thời điểm cuối năm 2017. Mọi chuyện bắt đầu khi cô gái 22 tuổi sở hữu nhan sắc bị cho là không xứng tầm nhưng vẫn vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký để giành về chiếc vương miện đáng giá 2,7 tỷ đồng của cuộc thi Hoa hậu Đại dương.
Từ đó đến nay đã 7 tháng trôi qua nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn chưa thể chiếm được cảm tình của khán giả. Suốt thời gian qua, cô nỗ lực rất nhiều từ chuyện tích cực tham dự sự kiện, góp công trong các hoạt động vì cộng đồng và chăm chút vẻ ngoài chỉn chu. Thế nhưng, mỗi lần xuất hiện Ngân Anh lại rinh về cả rổ "gạch đá" vì những phát ngôn bị cho là hơi “chảnh”.
Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí mới đây, Lê Âu Ngân Anh cho biết không muốn trả lại vương miện vì sợ sẽ phải làm người bình thường. Cô mong muốn có thêm thời gian để trau dồi bản thân, sau đó quay trở lại showbiz chứng minh thực lực trên một vai trò khác.
“Thật ra, thời gian tới tôi sẽ chọn lọc sự kiện để tham gia, chứ không phải rút lui hoàn toàn khỏi showbiz. Hiện tôi đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành tổ chức sự kiện ở Anh. Sau khi hoàn thành chương trình học Thạc sĩ, tôi sẽ lựa chọn một tư cách khác để tham gia showbiz. Với tôi, chiếc vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 chính là phần thưởng ghi nhận cho những quyết tâm của bản thân. Tại sao tôi phải đánh đổi để trở về cuộc sống của một cô gái bình thường?”, Ngân Anh chia sẻ trên tờ Đời sống & Pháp luật.
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