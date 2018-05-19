Học Angela Phương Trinh, Lê Âu Ngân Anh khoe vòng 3 nảy nở bất thường sau 6 tháng đăng quang

Hậu trường 19/05/2018 16:51

Hoa hậu Đại dương 2017 khiến nhiều người bất ngờ khi khoe vòng 1 lẫn vòng 3 nảy nở bên hồ bơi.

Cách gây vài giờ, Lê Âu Ngân Anh gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chào hè “nóng bỏng mắt”. Trong bộ bikini hai mảnh nhỏ xíu, người đẹp Tiền Giang khoe trọn 3 vòng quyến rũ đến bất ngờ.

Ngoài vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ, Lê Âu Ngân Anh còn gây choáng với vòng 3 to không kém cạnh Angela Phương Trinh. Dường như, mỹ nhân sinh năm 1995 rất tự hào với vòng 3 khủng. Cô cố gắng chọn những góc chụp từ dưới lên, hẩy mông về phía sau để khoe tối đa ưu điểm hình thể này. 

Học Angela Phương Trinh, Lê Âu Ngân Anh khoe vòng 3 nảy nở bất thường sau 6 tháng đăng quang - Ảnh 1

Ngân Anh khiến nhiều người 'xịt máu mũi' khi thả dáng sexy ở hồ bơi - Ảnh: FBNV

Học Angela Phương Trinh, Lê Âu Ngân Anh khoe vòng 3 nảy nở bất thường sau 6 tháng đăng quang - Ảnh 2

Người đẹp diện bikini Hermes, đeo kính Gucci - Ảnh: FBNV

Học Angela Phương Trinh, Lê Âu Ngân Anh khoe vòng 3 nảy nở bất thường sau 6 tháng đăng quang - Ảnh 3

Cách chụp ảnh của Lê Âu Ngân Anh khiến nhiều người liên tưởng đến Angela Phương Trinh - mỹ nhân được mệnh danh là siêu vòng 3 của showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Tuy dính nhiều ồn ào kể từ khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn rất tích cực xuất hiện trước công chúng. Người đẹp cố gắng xây dựng hình tượng Hoa hậu quyến rũ, sang trọng để xoá tan định kiến của nhiều người.

Thời gian gần đây, cô thường xuyên đăng tải những bức ảnh tập Yoga điêu luyện, nhằm khoe khéo vóc dáng chuẩn đến từng cen-ti-met. Không ít người cho rằng, Hoa hậu Đại dương đang cố gắng học theo Angela Phương Trinh hoặc muốn chiếm vị trí “siêu vòng 3” của người đẹp này.

Học Angela Phương Trinh, Lê Âu Ngân Anh khoe vòng 3 nảy nở bất thường sau 6 tháng đăng quang - Ảnh 4
Học Angela Phương Trinh, Lê Âu Ngân Anh khoe vòng 3 nảy nở bất thường sau 6 tháng đăng quang - Ảnh 5
Lê Âu Ngân Anh tích cực khoe vòng 3 ở bất cứ nơi đâu - Ảnh: FBNV

Đừng chửi Lê Âu Ngân Anh nữa, cô ấy đang âm thầm giúp đỡ nhóm hiệp sĩ đường phố đây này!

Đừng chửi Lê Âu Ngân Anh nữa, cô ấy đang âm thầm giúp đỡ nhóm hiệp sĩ đường phố đây này!

Hành động giúp đỡ kín đáo của Lê Âu Ngân Anh đối với nhóm hiệp sĩ đường phố nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.

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