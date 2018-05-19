Học Angela Phương Trinh, Lê Âu Ngân Anh khoe vòng 3 nảy nở bất thường sau 6 tháng đăng quang

Hoa hậu Đại dương 2017 khiến nhiều người bất ngờ khi khoe vòng 1 lẫn vòng 3 nảy nở bên hồ bơi.
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Cách gây vài giờ, Lê Âu Ngân Anh gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chào hè “nóng bỏng mắt”. Trong bộ bikini hai mảnh nhỏ xíu, người đẹp Tiền Giang khoe trọn 3 vòng quyến rũ đến bất ngờ.
Ngoài vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ, Lê Âu Ngân Anh còn gây choáng với vòng 3 to không kém cạnh Angela Phương Trinh. Dường như, mỹ nhân sinh năm 1995 rất tự hào với vòng 3 khủng. Cô cố gắng chọn những góc chụp từ dưới lên, hẩy mông về phía sau để khoe tối đa ưu điểm hình thể này.
Tuy dính nhiều ồn ào kể từ khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn rất tích cực xuất hiện trước công chúng. Người đẹp cố gắng xây dựng hình tượng Hoa hậu quyến rũ, sang trọng để xoá tan định kiến của nhiều người.
Thời gian gần đây, cô thường xuyên đăng tải những bức ảnh tập Yoga điêu luyện, nhằm khoe khéo vóc dáng chuẩn đến từng cen-ti-met. Không ít người cho rằng, Hoa hậu Đại dương đang cố gắng học theo Angela Phương Trinh hoặc muốn chiếm vị trí “siêu vòng 3” của người đẹp này.