Học Angela Phương Trinh, Lê Âu Ngân Anh khoe vòng 3 nảy nở bất thường sau 6 tháng đăng quang

Cách gây vài giờ, Lê Âu Ngân Anh gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chào hè “nóng bỏng mắt”. Trong bộ bikini hai mảnh nhỏ xíu, người đẹp Tiền Giang khoe trọn 3 vòng quyến rũ đến bất ngờ.

Ngoài vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ, Lê Âu Ngân Anh còn gây choáng với vòng 3 to không kém cạnh Angela Phương Trinh. Dường như, mỹ nhân sinh năm 1995 rất tự hào với vòng 3 khủng. Cô cố gắng chọn những góc chụp từ dưới lên, hẩy mông về phía sau để khoe tối đa ưu điểm hình thể này.