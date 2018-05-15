Hành động giúp đỡ kín đáo của Lê Âu Ngân Anh đối với nhóm hiệp sĩ đường phố nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.
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Liên quan đến vụ việc một nhóm hiệp sĩ đường phố Sài Gòn bị hai thanh niên trộm xe SH đâm tử vong và trọng thương, rất nhiều sao Việt đã có những hành động thiết thực nhằm động viên tinh thần các thân nhân người bị nạn.
Cụ thể, MC Quyền Linh và Minh Luân đã đến tận nơi thắp nhang cho hai hiệp sĩ tử vong và kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội, ca sĩ Tuấn Hưng đang nỗ lực vận động anh em quyên góp. Đặc biệt, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã chuyển nóng 25 triệu đồng cho ông Trần Văn Hoàng - người đội trưởng đang nguy kịch sau vụ hỗn chiến.
Mới đây, Lê Âu Ngân Anh cũng đã góp tên vào danh sách các sao Việt ủng hộ nhóm hiệp sĩ gặp nạn. Theo đó, khi đọc được thông tin kêu gọi quyên góp từ một người bạn, Hoa hậu Đại dương 2017 không ngần ngại chuyển 3 triệu đồng để động viên hai gia đình có hiệp sĩ tử vong. Tuy số tiền không lớn nhưng nghĩa cử cao đẹp Lê Âu Ngân Anh nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.