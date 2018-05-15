Chân dung hai nghi phạm đâm chết 'hiệp sĩ' đường phố trong vụ trộm xe SH

Tin nóng 15/05/2018 12:58

Sáng nay (15/5), Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ được 2 đối tượng đâm thương vong 5 "hiệp sĩ" trong vụ trộm xe SH xảy ra vào tối ngày 13/5.

Sáng nay (15/5), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ được 2 đối tượng liên quan đến vụ đâm thương vong 5 "hiệp sỹ" trong vụ trộm xe SH xảy ra vào tối ngày 13/5 trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3, TPHCM).

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, trú tại Xuân Thới, Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, trú phường Tân Chánh Hiệp quận 12, TPHCM).

Chân dung hai nghi phạm đâm chết 'hiệp sĩ' đường phố trong vụ trộm xe SH - Ảnh 1
Nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú - Ảnh: Internet
Chân dung hai nghi phạm đâm chết 'hiệp sĩ' đường phố trong vụ trộm xe SH - Ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Tấn Tài - Ảnh: Internet

Sáng hôm qua (14/5), cơ quan công an đã triệu tập đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú lên làm việc nhưng Phú không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Đến 22 giờ cùng ngày, Phòng PC45 Công an TPHCM đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Tài khi hắn đang lẩn trốn trong một căn nhà thuộc phường 9, quận Gò Vấp. 

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Tối 13/5, Phú rủ Tài đi trộm cắp xe máy. Hai đối tượng mang theo hung khí, điều khiển xe máy đi trên đường Cách Mạng Tháng 8. Đến trước nhà số 348C, phát hiện chiếc xe SH màu đỏ dựng trước cửa, Tài dùng đoản bẻ phá ổ khóa và dẫn xe xuống lòng đường. Tuy nhiên, nhóm "hiệp sĩ" đường phố phát hiện nên Tài dùng dao bấm mang theo đâm chém gây thương tích cho nhiều người. Kết quả, 2 "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp, TPHCM) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) tử vong, 3 "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng, Trần Phú Quý, Nguyễn Đức Huy bị thương.

Sau đó hai đối tượng lên xe chạy trốn khỏi hiện trường, đến ngày 14/5 thì bị bắt.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an TPHCM điều tra, làm rõ.

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