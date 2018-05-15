Hai hiệp sĩ thiệt mạng khi bắt nhóm trộm xe SH: Công an lên tiếng về việc bỏ mặc người dân khi họ cầu cứu

Xã hội 15/05/2018 12:39

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng cơ quan công an đã làm ngơ khi người dân cầu cứu giúp đỡ các hiệp sĩ bắt nhóm trộm xe SH khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Liên quan đến vụ việc hai hiệp sĩ tử vong khi truy bắt nhóm trộm xe SH, sáng nay (15/5) Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM đã mở cuộc họp báo dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an thành phố để làm rõ thông tin cơ quan chức năng bỏ mặc người dân khi họ cầu cứu lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua.

Trong buổi họp báo, ông Phan Anh Minh cho rằng những thông tin lan truyền trên mạng xã hội hay được các cơ quan báo chí đưa tin là chưa đầy đủ. Vào ngày xảy ra sự việc (13/5), đầu tiên vụ trộm xe SH xảy ra trên địa bàn phường 10 quận 3 tuy nhiên hiện trường án mạng lại xảy ra tại phường 3 quận 10.

Hai hiệp sĩ thiệt mạng khi bắt nhóm trộm xe SH: Công an lên tiếng về việc bỏ mặc người dân khi họ cầu cứu - Ảnh 1
Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, các cơ quan Công an đã làm tròn trách nhiệm của mình, đừng vì đau thương mà cố tìm một cá nhân hay tổ chức nào phải chịu trách nhiệm - Ảnh: Hồng Ngân

Gần khu vực này không có bất kỳ trụ sở công an nào. Vào lúc xảy ra sự việc, một đồng chí công an tại phường 2 quận 10 có nhận được thông tin từ người dân nhưng vì không thể rời bỏ vị trí nên đã cử một bảo vệ dân phố báo cho công an gần đó để xử lý.

Lúc này, công an phường 10 mới nhận được thông tin nhưng khi đến nơi vụ việc đã kết thúc. Thiếu tướng Phan Anh Minh còn cho biết thêm, theo ghi nhận của các camera tại hiện trường, sự việc trên xảy ra rất nhanh chỉ trong khoảng 13 giây. Chính vì vậy, việc đòi hỏi can thiệp kịp thời là rất khó.

Ông Minh nói: "Đừng vì sự đau thương mất mát này mà phải tìm ra một người hay một tổ chức nào đó để ném đá, chịu trách nhiệm". Ông nhấn mạnh cơ quan chức năng sẽ cố gắng hết mình để có thể nhanh chóng giải quyết sự việc và xử đúng người đúng tội.

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