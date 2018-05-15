Sau khi hay tin nhóm hiệp sĩ gặp nạn vì bắt trộm trong đêm, Ngọc Trinh không chỉ kêu gọi ủng hộ mà còn chuyển 25 triệu đồng để giúp đỡ gia đình ông Trần Văn Hoàng.

Tối 13/5, một vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa nhóm hiệp sĩ đường phố Sài Gòn và một băng trộm xe máy SH đã gây rúng động dư luận. Sự việc đau lòng trên đã cướp đi sinh mạng của 2 hiệp sĩ trẻ tuổi cùng một dân thường, 3 người khác bị thương nặng, trong đó trưởng nhóm hiệp sĩ là ông Trần văn Hoàng đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi tiếp nhận thông tin qua mặt báo, nhiều sao Việt đã phát đi lời kêu gọi ủng hộ các gia đình có người gặp nạn. Mới đây, Ngọc Trinh cũng đã chuyển 25 triệu đồng để ủng hộ gia đình hiệp sĩ Trần văn Hoàng. Nghĩa cử cao đẹp của "Nữ hoàng nội y" nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.

Ngọc Trinh rất xót xa khi nghe tin 2 thành viên nhóm hiệp sĩ đường phố tử nạn - Ảnh: Interne

Người đẹp Trà Vinh kêu gọi giúp đỡ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh được biết đến là một trong những mỹ nhân chăm chỉ làm từ thiện nhất showbiz. Với tấm lòng lương thiện, cô thường xuyên quan tâm đến các sự kiện nóng của xã hội và ra tay giúp đỡ kịp thời.

Trước đây, người đẹp Trà Vinh từng giúp đỡ không ít người già neo đơn ở TP.HCM, đồng bào miền Trung gặp bão lũ hay đóng góp quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo hiếu học. Sự thân thiện, gần gũi của Ngọc Trinh là một điều đáng quý, giúp cô chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ.

Ngọc Trinh đã chuyển khoản 25 triệu để ủng hộ nhóm hiệp sĩ đường phố - Ảnh: Internet

Vẻ mặt thẫn thờ đáng thương của con trai 'hiệp sĩ' bị đâm chết khiến nhiều người xót xa Trong buổi nhận thi thể hai "hiệp sĩ" về mai táng, vẻ thẫn thờ, đau xót của cháu Đạt khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-choi-dep-lap-tuc-chuyen-tien-nong-ung-ho-nhom-hiep-si-duong-pho-gap-nan-282696.html