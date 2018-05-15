Ngọc Trinh chơi đẹp, lập tức chuyển tiền nóng ủng hộ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn

Hậu trường 15/05/2018 10:30

Sau khi hay tin nhóm hiệp sĩ gặp nạn vì bắt trộm trong đêm, Ngọc Trinh không chỉ kêu gọi ủng hộ mà còn chuyển 25 triệu đồng để giúp đỡ gia đình ông Trần Văn Hoàng.

Tối 13/5, một vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa nhóm hiệp sĩ đường phố Sài Gòn và một băng trộm xe máy SH đã gây rúng động dư luận. Sự việc đau lòng trên đã cướp đi sinh mạng của 2 hiệp sĩ trẻ tuổi cùng một dân thường, 3 người khác bị thương nặng, trong đó trưởng nhóm hiệp sĩ là ông Trần văn Hoàng đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi tiếp nhận thông tin qua mặt báo, nhiều sao Việt đã phát đi lời kêu gọi ủng hộ các gia đình có người gặp nạn. Mới đây, Ngọc Trinh cũng đã chuyển 25 triệu đồng để ủng hộ gia đình hiệp sĩ Trần văn Hoàng. Nghĩa cử cao đẹp của "Nữ hoàng nội y" nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng. 

Ngọc Trinh chơi đẹp, lập tức chuyển tiền nóng ủng hộ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn - Ảnh 1

Ngọc Trinh rất xót xa khi nghe tin 2 thành viên nhóm hiệp sĩ đường phố tử nạn - Ảnh: Interne

Ngọc Trinh chơi đẹp, lập tức chuyển tiền nóng ủng hộ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn - Ảnh 2
Người đẹp Trà Vinh kêu gọi giúp đỡ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh được biết đến là một trong những mỹ nhân chăm chỉ làm từ thiện nhất showbiz. Với tấm lòng lương thiện, cô thường xuyên quan tâm đến các sự kiện nóng của xã hội và ra tay giúp đỡ kịp thời.

Trước đây, người đẹp Trà Vinh từng giúp đỡ không ít người già neo đơn ở TP.HCM, đồng bào miền Trung gặp bão lũ hay đóng góp quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo hiếu học. Sự thân thiện, gần gũi của Ngọc Trinh là một điều đáng quý, giúp cô chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ.

Ngọc Trinh chơi đẹp, lập tức chuyển tiền nóng ủng hộ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn - Ảnh 3
Ngọc Trinh đã chuyển khoản 25 triệu để ủng hộ nhóm hiệp sĩ đường phố - Ảnh: Internet
Vẻ mặt thẫn thờ đáng thương của con trai 'hiệp sĩ' bị đâm chết khiến nhiều người xót xa

Vẻ mặt thẫn thờ đáng thương của con trai 'hiệp sĩ' bị đâm chết khiến nhiều người xót xa

Trong buổi nhận thi thể hai "hiệp sĩ" về mai táng, vẻ thẫn thờ, đau xót của cháu Đạt khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   nhóm hiệp sĩ gặp nạn nhóm hiệp sĩ bị đâm chết Ngọc Trinh 2 hiệp sĩ đường phố bị đâm chết

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42