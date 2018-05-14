Vẻ mặt thẫn thờ đáng thương của con trai 'hiệp sĩ' bị đâm chết khiến nhiều người xót xa

Tin nóng 14/05/2018 18:04

Trong buổi nhận thi thể hai "hiệp sĩ" về mai táng, vẻ thẫn thờ, đau xót của cháu Đạt khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Sáng nay (14/5), người thân của hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp, TPHCM) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) đã đến trung tâm giám định pháp y Q.5, TP.HCM để nhận thi thể về an táng. Những hình ảnh về không khí tang thương bao trùm nơi đây khiến nhiều người đau đớn, xót xa.

Vẻ mặt thẫn thờ đáng thương của con trai 'hiệp sĩ' bị đâm chết khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1
Cậu bé 10 tuổi khóc rất nhiều khi nghe tin cha qua đời - Ảnh: Facebook

Chị Dụng (vợ anh Thôi) cho biết hai anh chị đã ly hôn được một thời gian vì cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Trước đây khi còn ở chung, chị thấy công việc của anh quá nguy hiểm nên đã nhiều lần khuyên nhủ. Nhưng nghĩ đến việc anh giúp đời không màng tính mạng, chị chỉ biết khẩn cầu cho anh bình anh vô sự. Từ hôm qua đến nay chị vẫn chưa thể tin anh đã ra đi mãi mãi.

Hai vợ chồng chị Dung có một con trai là cháu Nguyễn Thành Đạt (10 tuổi), hiện đang sống với ông bà ngoại. Tuy xa cách và bận rộn nhưng vợ chồng chị Dung vẫn thường xuyên quan tâm và về thăm con.

Trong buổi nhận thi thể hai "hiệp sĩ" về mai táng, vẻ thẫn thờ, đau xót của cháu Đạt khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Vẻ mặt thẫn thờ đáng thương của con trai 'hiệp sĩ' bị đâm chết khiến nhiều người xót xa - Ảnh 2
Bé Đạt ôm chặt lấy mẹ chờ nhận thi thể cha - Ảnh: Facebook

Người thân cháu Đạt cho biết, mỗi ngày anh Thôi đều qua trường đón con trai đi học về. Anh cũng thường xuyên chở đi chơi, mua quần áo, giày dép cho bé. Đối với Đạt, bố là người em yêu quý nhất. "Em sống với ông bà ngoại, em rất thương bố. Trước mẹ bảo bố hay đi làm việc nguy hiểm nhưng em không biết đó là việc gì. Giờ bố mất rồi, em buồn lắm", Đạt khóc nức nở.

Chứng kiến cậu bé 10 tuổi không ngừng hỏi mẹ bằng giọng ngây ngô: "Từ nay bố sẽ không còn đón con đi học về, chở con đi chơi nữa hả mẹ?", bất kì ai cũng không thể cầm được nước mắt.

Vẻ mặt thẫn thờ đáng thương của con trai 'hiệp sĩ' bị đâm chết khiến nhiều người xót xa - Ảnh 3
Vẻ thất thần của cháu Đạt khiến nhiều người đau thắt lòng - Ảnh: Facebook
Vẻ mặt thẫn thờ đáng thương của con trai 'hiệp sĩ' bị đâm chết khiến nhiều người xót xa - Ảnh 4
Cậu bé 10 tuổi chưa dám tin bố đã ra đi mãi mãi - Ảnh: Facebook

Khoảng 20 giờ 30 ngày 13/5, một nhóm "hiệp sĩ" đường phố gồm bảy người đi trên bốn xe máy gồm: Thôi, Nam, Hoàng, Huy, Quý, Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 1) chạy xe đến khu vực đường Bắc Hải (quận 10) thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy hiệu Exciter đỏ đen, biển số 50Y1-065.85 có biểu hiện khả nghi nên bám theo.

Khi đến trước nhà 348C Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3), thanh niên ngồi sau xe Exciter bước xuống, dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe SH đang dựng trước cửa nhà này.

Thấy vậy, nhóm "hiệp sĩ" tổ chức vây bắt kẻ trộm thì bị hai thanh niên đi Ex rút dao tự chế giấu trong người ra đâm vào nhóm "hiệp sĩ" rồi lên xe bỏ chạy. Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực truy bắt hung thủ.

Sau vụ việc, hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) tử vong. Còn ba "hiệp sĩ" Hoàng, Quý, Huy vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

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