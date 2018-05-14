Mẹ của hiệp sĩ tử nạn khi bắt trộm xe SH: ‘Không biết khi nào sẽ đưa nó về quê’

Xã hội 14/05/2018 14:49

Hay tin con trai tử vong khi tham gia bắt trộm, người mẹ như chết lặng ngồi thu mình trong một góc bệnh viện.

Lặng người khi nghe tin dữ

Anh Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989) là một trong hai hiệp sĩ tử nạn tối qua (13/5) khi tham gia bắt trộm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM).

Khi anh Nam được đưa vào bệnh viện, mẹ, em gái và vợ sắp cưới của anh hồi hộp chờ đợi tin tức bên ngoài. Lúc bác sĩ thông báo anh qua đời, em gái anh bật khóc, thậm chí có lúc suýt ngất xỉu, phải nhờ người dìu vào trong.

Mẹ của hiệp sĩ tử nạn khi bắt trộm xe SH: ‘Không biết khi nào sẽ đưa nó về quê’ - Ảnh 1
Em gái anh Nam khóc ngất khi hay tin anh qua đời - Ảnh: Internet

Còn mẹ của anh Nam như người mất hồn, chỉ lẳng lặng nhìn vào phòng cấp cứu nói: “Tôi không biết khi nào sẽ đưa nó về quê”.

Một người mẹ khác cũng đau đớn không kém chờ đợi con tỉnh dậy đó là bà Nguyễn Thị Mộng Luyến Ngọc (sinh năm 1972, trú ở Củ Chi). Theo chia sẻ của bà Ngọc, anh Đinh Phú Quý (sinh năm 1996) là con trai duy nhất của gia đình. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp thực phẩm, Quý đi theo trông coi công trình cho anh họ.

Mẹ của hiệp sĩ tử nạn khi bắt trộm xe SH: ‘Không biết khi nào sẽ đưa nó về quê’ - Ảnh 2
Bà Ngọc lo lắng chờ tin con trong bệnh viện, may mắn là cuối cùng anh Quý cũng qua cơn nguy kịch - Ảnh: Internet

Vì Quý thuê nhà ở riêng nên bà Ngọc không hề hay biết con mình tham gia vào đội hiệp sĩ đường phố và tham gia bắt cướp. Bà nói nếu biết con mình tham gia vào đội hiệp sĩ thì bà đã can ngăn. Bà giàn giụa nước mắt: “Nếu biết con tham gia thì tôi đã có lời can ngăn rồi. Tình hình trật tự đã có công an lo, mình đâu có nghiệp vụ gì mà tham gia vào”.

Lời kể của nhân chứng

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1973) – người đã chứng kiến toàn bộ sự việc và tham gia đưa các nạn nhân đi cấp cứu cho biết lúc đó bà nhìn thấy một người cầm dao đâm nhiều người khác. Cụ thể, bà nhìn thấy hai bên đánh nhau, nhiều người bị chảy máu. Bà cứ nghĩ hai bên xảy ra va chạm rồi đánh nhau. Mặc dù không biết rõ sự tình, bà Oanh vẫn ra tay giúp đỡ những người bị đâm trọng thương.

Mẹ của hiệp sĩ tử nạn khi bắt trộm xe SH: ‘Không biết khi nào sẽ đưa nó về quê’ - Ảnh 3
Bà Oanh vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc - Ảnh: Internet

Bà kể: “Tôi thấy một ông chạy xe từ bên đường qua rồi ngã gục xuống. Lúc đó máu tuôn ra từ người ông ấy mà mình thấy sợ. Dù vậy, tôi cũng cố bỏ qua, nghĩ là phải cứu ổng...Tôi kéo cái áo ổng ra, đỡ cái đầu ổng xuống. Tôi mới nói ‘anh ráng! ráng đi!’ chờ chút xíu để tui chạy lại kêu công an”.

Sáng nay, hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đã tỉnh táo sau phẫu thuật. Tình trạng của hiệp sĩ Đinh Phú Quý đã ổn định. Ông Trần Văn Hoàng, Đội trưởng Đội hiệp sĩ quận Tân Bình cũng qua cơn nguy kịch.

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