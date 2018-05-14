"Em sống với ông bà ngoại, em rất thương bố. Trước mẹ bảo bố hay đi làm việc nguy hiểm nhưng em không biết đó là việc gì. Giờ bố mất rồi, em buồn lắm", Đạt khóc nức nở trước cái chết của cha.
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Khoảng 20 giờ 30 tối qua (13/5), tại đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 10, quận 3), hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp, TPHCM) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) trong quá trình vây bắt nhóm trộm xe SH đã bị đâm tử vong. Vụ việc hiện đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận xã hội.
Sáng nay, người nhà của hai "hiệp sĩ" đã đến Trung tâm giám định pháp y Q.5, TP.HCM để nhận thi thể về tổ chức an táng. Những hình ảnh về không khí tang thương bao trùm nơi đây khiến nhiều người đau đớn, xót xa.
Chị Dụng (vợ anh Thôi) vẫn chưa thể tin chồng đã ra đi mãi mãi. "Hồi trước ở chung, tôi đã biết công việc của anh nguy hiểm, nhiều lúc cũng lo lắng và nhắn nhủ nhiều lắm. Nhưng nghĩ đến việc anh giúp người, tôi vẫn chỉ biết cầu cho anh bình an vô sự. Giờ thì anh đã đi mãi thật rồi…", chị Dung nghẹn ngào.
Được biết, vợ chồng anh Thôi đã ly hôn được một thời gian. Cả hai có một con trai hiện đang sống cùng ông bà ngoại. Tuy xa cách và bận rộn nhưng hai vợ chồng vẫn thường xuyên quan tâm và về thăm con.
Cháu Nguyễn Thành Đạt (10 tuổi, con trai anh Thôi) luôn bám chặt lấy mẹ cùng vẻ mặt sợ hãi, thất thần sau khi nghe tin cha mất. "Lúc nó biết tin bố mất, nó khóc nức nở. Đáng lẽ ra nay thứ 2, bố sẽ qua trường đón nó đi học mà, thế mà giờ ổng đã nằm xuống ở đây mất rồi", chị Dung trao đổi với Saostar.
Người thân cháu Đạt cho biết, mỗi ngày anh Thôi lại qua trường đón con trai đi học về. Anh cũng thường xuyên chở đi chơi, mua quần áo, giày dép cho bé. Đối với Đạt, bố là người em yêu quý nhất. "Em sống với ông bà ngoại, em rất thương bố. Trước mẹ bảo bố hay đi làm việc nguy hiểm nhưng em không biết đó là việc gì. Giờ bố mất rồi, em buồn lắm", Đạt khóc nức nở.
Chứng kiến cậu bé 10 tuổi không ngừng hỏi mẹ bằng giọng ngây ngô: "Từ nay bố sẽ không còn đón con đi học về, chở con đi chơi nữa hả mẹ?", bất kì ai cũng không thể cầm được nước mắt.
Khoảng 20 giờ 30 ngày 13/5, một nhóm "hiệp sĩ" đường phố gồm bảy người đi trên bốn xe máy gồm: Thôi, Nam, Hoàng, Huy, Quý, Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 1) chạy xe đến khu vực đường Bắc Hải (quận 10) thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy hiệu Exciter đỏ đen, biển số 50Y1-065.85 có biểu hiện khả nghi nên bám theo.
Khi đến trước nhà 348C Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3), thanh niên ngồi sau xe Exciter bước xuống, dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe SH đang dựng trước cửa nhà này.
Thấy vậy, nhóm "hiệp sĩ" tổ chức vây bắt kẻ trộm thì bị hai thanh niên đi Ex rút dao tự chế giấu trong người ra đâm vào nhóm "hiệp sĩ" rồi lên xe bỏ chạy. Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực truy bắt hung thủ.
Sau vụ việc, hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) tử vong. Còn ba "hiệp sĩ" Hoàng, Quý, Huy vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.