Sáng nay, người nhà của hai "hiệp sĩ" đã đến Trung tâm giám định pháp y Q.5, TP.HCM để nhận thi thể về tổ chức an táng. Những hình ảnh về không khí tang thương bao trùm nơi đây khiến nhiều người đau đớn, xót xa.

Khoảng 20 giờ 30 tối qua (13/5), tại đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 10, quận 3), hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp, TPHCM) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) trong quá trình vây bắt nhóm trộm xe SH đã bị đâm tử vong. Vụ việc hiện đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận xã hội.

Được biết, vợ chồng anh Thôi đã ly hôn được một thời gian. Cả hai có một con trai hiện đang sống cùng ông bà ngoại. Tuy xa cách và bận rộn nhưng hai vợ chồng vẫn thường xuyên quan tâm và về thăm con.

Chị Dụng (vợ anh Thôi) vẫn chưa thể tin chồng đã ra đi mãi mãi. "Hồi trước ở chung, tôi đã biết công việc của anh nguy hiểm, nhiều lúc cũng lo lắng và nhắn nhủ nhiều lắm. Nhưng nghĩ đến việc anh giúp người, tôi vẫn chỉ biết cầu cho anh bình an vô sự. Giờ thì anh đã đi mãi thật rồi…", chị Dung nghẹn ngào.

Con trai anh Thôi thất thần trước sự ra đi của cha - Ảnh: Saostar

Cháu Nguyễn Thành Đạt (10 tuổi, con trai anh Thôi) luôn bám chặt lấy mẹ cùng vẻ mặt sợ hãi, thất thần sau khi nghe tin cha mất. "Lúc nó biết tin bố mất, nó khóc nức nở. Đáng lẽ ra nay thứ 2, bố sẽ qua trường đón nó đi học mà, thế mà giờ ổng đã nằm xuống ở đây mất rồi", chị Dung trao đổi với Saostar.

Người thân cháu Đạt cho biết, mỗi ngày anh Thôi lại qua trường đón con trai đi học về. Anh cũng thường xuyên chở đi chơi, mua quần áo, giày dép cho bé. Đối với Đạt, bố là người em yêu quý nhất. "Em sống với ông bà ngoại, em rất thương bố. Trước mẹ bảo bố hay đi làm việc nguy hiểm nhưng em không biết đó là việc gì. Giờ bố mất rồi, em buồn lắm", Đạt khóc nức nở.

Chứng kiến cậu bé 10 tuổi không ngừng hỏi mẹ bằng giọng ngây ngô: "Từ nay bố sẽ không còn đón con đi học về, chở con đi chơi nữa hả mẹ?", bất kì ai cũng không thể cầm được nước mắt.

Anh Thôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Saostar