Vụ việc gây chấn động dư luận và được cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Hầu hết đều cảm phục trước tinh thần dũng cảm, tấm lòng trượng nghĩa của nhóm "hiệp sĩ". Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đang xôn xao trước thông tin chủ xe SH sau khi được cứu trong vụ việc trên đã tỏ thái độ dửng dưng và bình luận vô cảm trên Facebook cá nhân.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 13/5, một nhóm " hiệp sĩ đường phố " gồm 7 người đã vây bắt một nhóm trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TPHCM). Hai tên trộm đã rút dao tự chế đâm tử vong 2 "hiệp sĩ", khiến 3 "hiệp sĩ" khác bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Thông tin trên khiến mạng xã hội dậy sóng và tranh cãi quyết liệt. Hầu hết đều tỏ ra vô cùng bức xúc trước thái độ dửng dưng và bình luận vô cảm của chủ nhân Facebook này. Mới đây, chủ nhân xe SH thực sự đã quay clip đính chính để tránh hiểu lầm ngày càng đi quá xa.

Clip: Chủ xe SH lên tiếng về thông tin vô cảm trước cái chết của hai hiệp sĩ

Chủ xe SH cho biết, lúc đầu chứng kiến vụ ẩu đả anh tưởng hai nhóm giang hồ hỗn chiến nên không dám can thiệp. Sau khi một số "hiệp sĩ" bị trọng thương và được đưa đi cấp cứu, anh đã làm việc với công an phường đến tận khuya mới về đến nhà. Người này khẳng định toàn bộ những hình ảnh, bình luận vô cảm trên Facebook đều nhằm mục đích mạo danh để bôi nhọ danh dự. Anh mong cộng đồng mạng hãy nhìn nhận sự việc đúng đắn, sáng suốt và ngừng lại những hành động đả kích, xúc phạm mình.

Hình ảnh này được chủ nhân đăng từ 2017 nhưng đã bị 'đào mộ' lại với mục đích xấu - Ảnh chụp màn hình

"Một lần nữa em xin cảm ơn, xin chia buồn với các anh hiệp sĩ. Chiều nay em sẽ qua thăm nhà mấy nạn nhân", chủ xe SH khẳng định.