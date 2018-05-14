Chủ xe SH lên tiếng về thông tin chụp ảnh tự sướng, bình luận vô cảm sau khi hai hiệp sĩ bị đâm chết

Tin nóng 14/05/2018 12:18

Thông tin chủ xe SH chụp ảnh vui vẻ và bình luận vô cảm trên Facebook sau khi hai hiệp sĩ bị đâm chết khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 13/5, một nhóm "hiệp sĩ đường phố" gồm 7 người đã vây bắt một nhóm trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TPHCM). Hai tên trộm đã rút dao tự chế đâm tử vong 2 "hiệp sĩ", khiến 3 "hiệp sĩ" khác bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc gây chấn động dư luận và được cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Hầu hết đều cảm phục trước tinh thần dũng cảm, tấm lòng trượng nghĩa của nhóm "hiệp sĩ". Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đang xôn xao trước thông tin chủ xe SH sau khi được cứu trong vụ việc trên đã tỏ thái độ dửng dưng và bình luận vô cảm trên Facebook cá nhân.

Chủ xe SH lên tiếng về thông tin chụp ảnh tự sướng, bình luận vô cảm sau khi hai hiệp sĩ bị đâm chết - Ảnh 1
Tài khoản Facebook được cho là của chủ xe SH trong vụ cướp đã đăng hình 'nhậu xả xui' khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh chụp màn hình
Chủ xe SH lên tiếng về thông tin chụp ảnh tự sướng, bình luận vô cảm sau khi hai hiệp sĩ bị đâm chết - Ảnh 2
Tài khoản Facebook này còn bình luận vô cảm trước cái chết của hai 'hiệp sĩ' - Ảnh chụp màn hình

Thông tin trên khiến mạng xã hội dậy sóng và tranh cãi quyết liệt. Hầu hết đều tỏ ra vô cùng bức xúc trước thái độ dửng dưng và bình luận vô cảm của chủ nhân Facebook này. Mới đây, chủ nhân xe SH thực sự đã quay clip đính chính để tránh hiểu lầm ngày càng đi quá xa.

Clip: Chủ xe SH lên tiếng về thông tin vô cảm trước cái chết của hai hiệp sĩ

Chủ xe SH cho biết, lúc đầu chứng kiến vụ ẩu đả anh tưởng hai nhóm giang hồ hỗn chiến nên không dám can thiệp. Sau khi một số "hiệp sĩ" bị trọng thương và được đưa đi cấp cứu, anh đã làm việc với công an phường đến tận khuya mới về đến nhà. Người này khẳng định toàn bộ những hình ảnh, bình luận vô cảm trên Facebook đều nhằm mục đích mạo danh để bôi nhọ danh dự. Anh mong cộng đồng mạng hãy nhìn nhận sự việc đúng đắn, sáng suốt và ngừng lại những hành động đả kích, xúc phạm mình.

Chủ xe SH lên tiếng về thông tin chụp ảnh tự sướng, bình luận vô cảm sau khi hai hiệp sĩ bị đâm chết - Ảnh 3
Hình ảnh này được chủ nhân đăng từ 2017 nhưng đã bị 'đào mộ' lại với mục đích xấu - Ảnh chụp màn hình

"Một lần nữa em xin cảm ơn, xin chia buồn với các anh hiệp sĩ. Chiều nay em sẽ qua thăm nhà mấy nạn nhân", chủ xe SH khẳng định.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 13/5, một nhóm "hiệp sĩ" đường phố gồm bảy người đi trên bốn xe máy gồm: Thôi, Nam, Hoàng, Huy, Quý, Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 1) chạy xe đến khu vực đường Bắc Hải (quận 10) thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy hiệu Exciter đỏ đen, biển số 50Y1-065.85 có biểu hiện khả nghi nên bám theo.

Khi đến trước nhà 348C Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3), thanh niên ngồi sau xe Exciter bước xuống, dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe SH đang dựng trước cửa nhà này.

Thấy vậy, nhóm "hiệp sĩ" tổ chức vây bắt kẻ trộm thì bị hai thanh niên đi Ex rút dao tự chế giấu trong người ra đâm vào nhóm "hiệp sĩ" rồi lên xe bỏ chạy. Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực truy bắt hung thủ.

Sau vụ việc, hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) tử vong. Còn ba "hiệp sĩ" Hoàng, Quý, Huy vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

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2 thành viên của đội hiệp sĩ Tân Bình đã ngã xuống, thành viên khác thì đang đối diện với hiểm nguy tính mạng khi xông vào bắt nhóm trộm xe, bảo vệ tài sản của người dân vào đêm 13.5 trên đường Cách Mạng Tháng Tám khiến ai cũng phải xót xa xen lẫn sự kính phục. Rồi khi sự việc gây chấn động này xảy ra, người ta hỏi, vì sao mà các anh quên mình vì đồng bào của mình như thế?

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