Bị đâm trọng thương, 'hiệp sĩ' Trần Văn Hoàng quyết không từ bỏ nghiệp bắt cướp

Tin nóng 15/05/2018 08:05

Vừa thoát khỏi "lưỡi hái" tử thần, hiệp sĩ Trần Văn Hoàng cho biết vẫn sẽ tiếp tục đi bắt cướp khi khỏe lại.

Chiều 14/5, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến Bệnh viện Nhân dân 115 thăm hỏi, động viên các "hiệp sĩ" bị trọng thương trong vụ vây bắt trộm xảy ra vào 20 giờ 30 ngày 13/5 tại đường Cách Mạng Tháng 8 (Quận 3).

Các bác sĩ cho biết, "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu, có vết thương ở ngực trái do bị chém, rách màng ngoài tim, thủng phổi, vết thương thấu bụng rách gan, rách dạ dày... Ê kíp điều trị đã tiến hành phẫu thuật, khâu vết thương cho bệnh nhân.

Ông Hoàng vẫn chưa thể quên được buổi tối mình bị cướp tấn công dẫn đến trọng thương, bất tỉnh được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông cho biết, sau khi khỏe lại, ông vẫn sẽ tiếp tục nghiệp "hiệp sĩ", kiên quyết truy đuổi tội phạm để giữ gìn bình yên cho thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Công an TP.HCM trang bị áo giáp cho các "hiệp sĩ" đường phố để đảm bảo an toàn cho họ. Chi phí để sắm áo giáp cho "hiệp sĩ" sẽ được Thành ủy vận động từ các doanh nghiệp, đơn vị tư nhân trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng gửi lời cảm ơn tinh thần quả cảm của các "hiệp sĩ". Riêng 2 "hiệp sĩ" ngã xuống đã để lại nỗi xót xa, thương tiếc khôn nguôi cho tất cả người dân thành phố.

Ngoài "hiệp sĩ" Hoàng, hai "hiệp sĩ" trẻ tuổi Trần Phú Quý, Nguyễn Đức Huy (cùng 22 tuổi, ngụ TP. HCM) khiến Bí thư thành ủy rất xúc động vì hành động vừa học vừa tham gia bắt cướp bảo vệ bình yên cho người dân thành phố.

Bị đâm trọng thương, 'hiệp sĩ' Trần Văn Hoàng quyết không từ bỏ nghiệp bắt cướp - Ảnh 1
Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 - Ảnh: Người Lao Động

Được biết, Trần Phú Quý bị đâm từ phía sau dẫn đến trọng thương ở cánh tay, phải phẫu thuật hơn 2 tiếng đồng hồ để nối động mạch cánh tay, khâu vết thương vùng lưng bên trái. "Hiệp sĩ" Quý đang dần phục hồi và sẽ xuất viện vào tuần sau.

Người nhà Quý cho biết, thanh niên này có ước mơ được bắt cướp từ ngày nhỏ. Lên Đại học Quý tham gia đội "hiệp sĩ" nhưng giấu không nói cho ai biết. Nghe tin con bị trọng thương vì trộm tấn công, gia đình Quý rất đau lòng, chỉ mong con sớm bình phục để về với mọi người.

Bên cạnh đó, "hiệp sĩ" Nguyễn Đức Huy bị đâm một vết thương ở ngực phải đã được khâu kín, tình trạng đã qua cơn nguy kịch, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 13/5, một nhóm "hiệp sĩ" đường phố gồm bảy người đi trên bốn xe máy gồm: Thôi, Nam, Hoàng, Huy, Quý, Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 1) chạy xe đến khu vực đường Bắc Hải (quận 10) thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy hiệu Exciter đỏ đen, biển số 50Y1-065.85 có biểu hiện khả nghi nên bám theo.

Khi đến trước nhà 348C Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3), thanh niên ngồi sau xe Exciter bước xuống, dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe SH đang dựng trước cửa nhà này.

Thấy vậy, nhóm "hiệp sĩ" tổ chức vây bắt kẻ trộm thì bị hai thanh niên đi Ex rút dao tự chế giấu trong người ra đâm vào nhóm "hiệp sĩ" rồi lên xe bỏ chạy. Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực truy bắt hung thủ.

Sau vụ việc, hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) tử vong. Còn ba "hiệp sĩ" Hoàng, Quý, Huy vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

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