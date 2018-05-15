Vài ngày qua, cả dư luận đều bàng hoàng, xót xa trước thông tin nhóm hiệp sĩ đường phố Sài Gòn gặp nạn khi hỗn chiến với một băng cướp xe SH. Rất nhiều sao Việt cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của gia đình những người bị nạn. Chiều 14/5, MC Quyền Linh đã trực tiếp đến thắp nhang cho 2 hiệp sĩ tử vong và chia sẻ dòng trạng thái đau buồn trên trang cá nhân.

"Thật là đau lòng, xin chia sẻ những mất mát này cùng với gia đình và đồng đội của các HIỆP SĨ. Nhìn Con Anh Thôi mà không cầm được nước mắt...Vĩnh biệt Anh NAM và Anh THÔI... Tên các Anh sẽ được ghi tạc mãi trong triệu triệu trái tim của Người Việt Nam. Cầu mong tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ mãi mãi bên các anh HIỆP SĨ, những người luôn thầm lặng bảo vệ sự bình yên cho mọi xã hội", MC Quyền Linh viết.