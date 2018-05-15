MC Quyền Linh, Tuấn Hưng bắt đầu hành động giúp đỡ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn

Hậu trường 15/05/2018 11:17

Liên quan đến vụ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn sau cuộc hỗn chiến với băng cướp xe máy ở Sài Gòn, MC Quyền Linh và ca sĩ Tuấn Hưng đã liên tục phát đi lời kêu gọi giúp đỡ trên trang cá nhân.

Vài ngày qua, cả dư luận đều bàng hoàng, xót xa trước thông tin nhóm hiệp sĩ đường phố Sài Gòn gặp nạn khi hỗn chiến với một băng cướp xe SH. Rất nhiều sao Việt cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của gia đình những người bị nạn. Chiều 14/5, MC Quyền Linh đã trực tiếp đến thắp nhang cho 2 hiệp sĩ tử vong và chia sẻ dòng trạng thái đau buồn trên trang cá nhân.

"Thật là đau lòng, xin chia sẻ những mất mát này cùng với gia đình và đồng đội của các HIỆP SĨ. Nhìn Con Anh Thôi mà không cầm được nước mắt...Vĩnh biệt Anh NAM và Anh THÔI... Tên các Anh sẽ được ghi tạc mãi trong triệu triệu trái tim của Người Việt Nam. Cầu mong tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ mãi mãi bên các anh HIỆP SĨ, những người luôn thầm lặng bảo vệ sự bình yên cho mọi xã hội", MC Quyền Linh viết.

MC Quyền Linh, Tuấn Hưng bắt đầu hành động giúp đỡ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn - Ảnh 1

MC Quyền Linh, Tuấn Hưng bắt đầu hành động giúp đỡ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn - Ảnh 2

MC Quyền Linh, Tuấn Hưng bắt đầu hành động giúp đỡ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn - Ảnh 3
MC Quyền Linh đến thắp nhang và động viên gia đình 2 hiệp sĩ tử vong - Ảnh: Internet
MC Quyền Linh, Tuấn Hưng bắt đầu hành động giúp đỡ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn - Ảnh 4
Tuấn Hưng bất bình khi nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn trong đêm- Ảnh: Internet

Không chỉ Quyền Linh, ca sĩ Tuấn Hưng cũng không thể ngồi yên khi hay tin. Trên trang cá nhân, giọng ca Nắm lấy tay anh liên tục kêu gọi cộng đồng mạng và bạn bè ra tay giúp đỡ. Tuấn Hưng dự kiến sẽ cùng các anh em trong nhóm phượt đi vào Sài Gòn hỗ trợ các gia đình của nhóm hiệp sĩ gặp nạn.

"Thương tiếc cho các anh, lo lắng cho dân lành. Tất cả cứ loạn hết cả lên. Ai sẽ bảo vệ người dân vô tội? Họ ra đường không được bảo vệ thì tôi thiết nghĩ nên tạo điều kiện để tự bảo vệ mình. Dân thường ra đường không 1 tấc sắt trên tay, bọn cướp lại có hung khí sẵn để sẵn sàng đáp trả các cuộc tấn công.

Và chúng ta đã thấy bọn chúng hung hãn tới mức nào khi bị dồn vào đường cùng. Nhóm hiệp sĩ thì công cụ hỗ trợ lại không đủ để khống chế tội phạm...FC HAT nhận đá giao lưu và chuẩn bị lên kế hoạch hỗ trợ gia đình các chiến sĩ gặp nạn. Anh em của tôi đâu, sẵn sàng chuẩn bị xách balo lên nhé", Tuấn Hưng viết.

MC Quyền Linh, Tuấn Hưng bắt đầu hành động giúp đỡ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn - Ảnh 5
Tuấn Hưng liên tục đăng status về vụ việc - Ảnh: FBNV
MC Quyền Linh, Tuấn Hưng bắt đầu hành động giúp đỡ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn - Ảnh 6
Tuấn Hưng kêu gọi bạn bè giúp đỡ nhóm hiệp sĩ đường phố - Ảnh: FBNV
Ngọc Trinh chơi đẹp, lập tức chuyển tiền nóng ủng hộ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn

Ngọc Trinh chơi đẹp, lập tức chuyển tiền nóng ủng hộ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn

Sau khi hay tin nhóm hiệp sĩ gặp nạn vì bắt trộm trong đêm, Ngọc Trinh không chỉ kêu gọi ủng hộ mà còn chuyển 25 triệu đồng để giúp đỡ gia đình ông Trần Văn Hoàng.

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