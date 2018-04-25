Không im lặng như mọi khi, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ lên tiếng khi Bộ VHTTDL tiếp tục 'sờ gáy'

Sáng qua (24/4), vấn đề Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu đại dương tiếp tục được nhắc lại tại buổi họp báo cáo kết quả hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) trong quý một.

Lê Âu Ngân Anh bị Bộ VHTTDL không cấp phép thi nhan sắc quốc tế - Ảnh: Internet

Giải đáp những thắc mắc về việc Ngân Anh vẫn chưa bị tước vương miện, Chánh thanh tra Bộ - ông Phạm Cao Thái cho biết, Lê Âu Ngân Anh đã không còn là Hoa hậu Đại dương đối với cơ quan nhà nước và công chúng từ lâu. Ông cũng nhấn mạnh, chỉ đơn vị tổ chức mới có quyền tước vương miện của Ngân Anh. Tuy nhiên, Bộ sẽ từ chối cấp phép cho cô tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế.