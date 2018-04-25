Không im lặng như mọi khi, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ lên tiếng khi Bộ VHTTDL tiếp tục 'sờ gáy'

Trước quyết định không công nhận danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2017 và từ chối cấp phép thi nhan sắc quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Lê Âu Ngân Anh vừa chính thức lên tiếng.
- Tân Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu từng bị Lê Âu Ngân Anh đánh bại
- Mượn tư thế yoga độc đáo để khoe body, Lê Âu Ngân Anh lộ vòng 3 'to đùng' khó hiểu
Sáng qua (24/4), vấn đề Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu đại dương tiếp tục được nhắc lại tại buổi họp báo cáo kết quả hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) trong quý một.
Giải đáp những thắc mắc về việc Ngân Anh vẫn chưa bị tước vương miện, Chánh thanh tra Bộ - ông Phạm Cao Thái cho biết, Lê Âu Ngân Anh đã không còn là Hoa hậu Đại dương đối với cơ quan nhà nước và công chúng từ lâu. Ông cũng nhấn mạnh, chỉ đơn vị tổ chức mới có quyền tước vương miện của Ngân Anh. Tuy nhiên, Bộ sẽ từ chối cấp phép cho cô tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế.
Trước thông tin này, Lê Âu Ngân Anh đã chính thức lên tiếng trên trang Facebook cá nhân: “Khi bạn đang phấn đấu gấp trăm nghìn lần để chạm đến mục tiêu và ước mơ, nhưng cuộc sống lại cứ thích trêu đùa thử thách bạn với những chuyện từ đâu rớt xuống. Ok thì cứ bình tĩnh sống, bước lên trên nó, rồi chạy đua tiếp thôi".
Đọc những dòng suy nghĩ của tân Hoa hậu Đại dương, nhiều người cảm thấy cô đã trưởng thành hơn rất nhiều khi dám đối mặt với sự thật.