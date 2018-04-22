Ít ai biết, tân Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 Kim Ngọc từng bị loại ở Top 15 khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.

Tối 21/4, chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 khép lại với chiến thắng thuộc về Kim Ngọc - cô gái 19 tuổi đến từ Tiền Giang. Trái ngược với cuộc thi Hoa hậu Đại dương diễn ra cách đây ít lâu, nhan sắc tân Hoa hậu Biển nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng. Kim Ngọc được đánh giá cao nhờ sở hữu ngoại hình đẹp với chiều cao 1,71 m, nặng 52 kg với số đo 3 vòng chuẩn là 83 - 61 - 93.

Kim Ngọc là tân Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ít ai biết Kim Ngọc từng thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Đại dương và bị Lê Âu Ngân Anh vượt mặt. Trong khi Ngân Anh giành ngôi vị cao nhất thì Kim Ngọc chỉ dừng chân ở Top 15.

Điều này khiến không ít khán giả bất bình, cho rằng việc Kim Ngọc bị loại ở Hoa hậu Đại dương là không hợp lý. Bởi khi đặt lên bàn cân so sánh về nhan sắc lẫn vóc dáng, mỹ nhân này không hềc thua kém Lê Âu Ngân Anh, thậm chí nhỉnh hơn rất nhiều.

Kim Ngọc từng tham cuộc thi Hoa hậu Đại dương và bị Lê Âu Ngân Anh vượt mặt - Ảnh: Internet

Sau khi đăng quang, Kim Ngọc nhận được nhiều lời khen dù dính một số lùm xùm liên quan đến bằng tốt nghiệp THPT. Cùng là Hoa hậu nhưng Lê Âu Ngân Anh bị chỉ trích nặng nề, trong khi đó Kim Ngọc chiếm được nhiều thiện cảm của khán giả nhờ diện mạo xinh đẹp.

Tuy bị nghi chưa tốt nghiệp cập 3 nhưng Kim Ngọc vẫn được lòng khán giả nhờ có diện mạo xinh đẹp - Ảnh: Internet

Vẻ đẹp của Kim Ngọc được đánh giá là sáng sân khấu hơn Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: Internet

Hoảng hồn với nhan sắc loạt thí sinh lọt chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 Gương mặt già nua, kém sắc của loạt thí sinh lọt vòng chung kết 'Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018' khiến nhiều người thất vọng.

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