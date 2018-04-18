Gương mặt già nua, kém sắc của loạt thí sinh lọt vòng chung kết 'Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018' khiến nhiều người thất vọng.
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Khi cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 sắp bước vào đêm chung kết thì trên mạng xã hội xuất hiện thông tin chương trình sẽ ngưng tổ chức. Điều này khiến những khán giả theo dõi cuộc thi từ đầu rất hoang mang, đặc biệt là fan và bạn bè của các thí sinh tham gia. Tuy nhiên, ngay sau đó đơn vị sản xuất chương trình đã lên tiếng khẳng định thông tin trên là không có thật. Đêm chung kết vẫn diễn ra như dự kiến tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang vào ngày 21/4 tới. Hiện tại, ban tổ chức vẫn đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để chương trình được diễn ra trọn vẹn.
Nhằm minh chứng cho điều này, trang Fanpage cuộc thi vừa đăng tải loạt ảnh 40 thí sinh khoe dáng trong trang phục áo tắm. Tuy nhiên, những hình ảnh này vấp phải sự phản đối gay gắt từ cộng đồng mạng. Hầu hết, mọi người đều cho rằng nhan sắc của các thí sinh quá bình thường, già nua và không đủ tiêu chuẩn để tham dự một cuộc thi sắc đẹp.