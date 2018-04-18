Gương mặt già nua, kém sắc của loạt thí sinh lọt vòng chung kết 'Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018' khiến nhiều người thất vọng.

Khi cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 sắp bước vào đêm chung kết thì trên mạng xã hội xuất hiện thông tin chương trình sẽ ngưng tổ chức. Điều này khiến những khán giả theo dõi cuộc thi từ đầu rất hoang mang, đặc biệt là fan và bạn bè của các thí sinh tham gia. Tuy nhiên, ngay sau đó đơn vị sản xuất chương trình đã lên tiếng khẳng định thông tin trên là không có thật. Đêm chung kết vẫn diễn ra như dự kiến tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang vào ngày 21/4 tới. Hiện tại, ban tổ chức vẫn đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để chương trình được diễn ra trọn vẹn.

Nhằm minh chứng cho điều này, trang Fanpage cuộc thi vừa đăng tải loạt ảnh 40 thí sinh khoe dáng trong trang phục áo tắm. Tuy nhiên, những hình ảnh này vấp phải sự phản đối gay gắt từ cộng đồng mạng. Hầu hết, mọi người đều cho rằng nhan sắc của các thí sinh quá bình thường, già nua và không đủ tiêu chuẩn để tham dự một cuộc thi sắc đẹp.

Các thí sinh bị chê già nua và kém sắc - Ảnh: Internet

Những nhan sắc lọt vòng chung kết không có gì nổi bật - Ảnh: Internet

Ban tổ chức khẳng định tất cả các cô gái đều đã trải qua vòng kiểm tra nhân trắc học kỹ lưỡng, không có ai dao kéo - Ảnh: Internet

Khán giả thất vọng về nhan sắc lẫn vóc dáng của các thí sinh - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng cho rằng, các cô gái này có nhan sắc quá bình thường, không phù hợp để đi thi Hoa hậu - Ảnh: Internet

Thật khó để tìm một thí sinh nổi bật trong Top 40 'Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018' - Ảnh: Internet

Minh Hằng, Hà Hồ - nhan sắc thay đổi chóng mặt theo năm tháng với chiếc cằm "bất thường" Minh Hằng và Hà Hồ đều là những mỹ nhân đa tài từ ca hát cho đến diễn xuất, tuy nhiên thường vướng phải các nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Sau bao năm tháng dấn thân showbiz, nhan sắc của hai đều có nhiều thay đổi.

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