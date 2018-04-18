Sau hàng loạt ồn ào về nhan sắc, mới đây Lê Âu Ngân Anh lại gây bất ngờ khi khoe hình ảnh tập yoga điêu luyện, lộ vòng 3 “khủng”.

Đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 là một bước ngoặc lớn giúp Lê Âu Ngân Anh được công chúng biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, danh hiệu này cũng đem đến cho chân dài sinh năm 1995 không ít ồn ào. Lê Âu Ngân Anh bị chỉ trích vì nhan sắc kém xinh, thiếu tự nhiên và không xứng đáng với danh hiệu hoa hậu cao quý.

Ngân Anh vướng nghi án phẫu thuật độn cằm và làm răng vì nhan sắc hiện tại quá khác so với quá khứ - Ảnh: Internet

Vướng phải một loạt ồn ào cá nhân và còn bị yêu cầu hủy bỏ danh hiệu, hiện tại “nhất cử nhất động” của Ngân Anh luôn nằm trong tầm ngắm của công chúng và truyền thông.

Mới đây, tân Hoa hậu Đại dương lại tiếp tục gây chú ý và khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh tạo dáng tập yoga với nhiều động tác khó nhằn khoe vòng 3 lớn bất thường.

Hoa hậu Đại dương khiến nhiều người ngỡ ngàng vì lộ vòng 3 to bất thường - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, khi nhiều người còn đang hoang mang thì Ngân Anh đã chứng minh vòng 3 lớn bất thường chỉ là do góc chụp và ánh sáng - Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả khen độ dẻo dai và động tác yoga chuyên nghiệp của Ngân Anh - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh thề chưa bao giờ bước chân vào quán bar Hoa hậu Đại dương khiến nhiều người bất ngờ khi khẳng định "chắc như đinh đóng cột" rằng 22 năm chưa bao giờ vào bar club.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-tu-the-yoga-doc-dao-de-khoe-body-le-au-ngan-anh-lo-vong-3-to-dung-kho-hieu-279302.html