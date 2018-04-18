Sau hàng loạt ồn ào về nhan sắc, mới đây Lê Âu Ngân Anh lại gây bất ngờ khi khoe hình ảnh tập yoga điêu luyện, lộ vòng 3 “khủng”.
- Đăng ảnh 'rất ăn chơi' nhưng lại khoe khéo 22 tuổi chưa một lần đi bar, Lê Âu Ngân Anh thực sự khiến người ta bối rối
- Sành điệu và gợi cảm, Minh Hằng, Lê Âu Ngân Anh lại không hề thích đi bar
Đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 là một bước ngoặc lớn giúp Lê Âu Ngân Anh được công chúng biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, danh hiệu này cũng đem đến cho chân dài sinh năm 1995 không ít ồn ào. Lê Âu Ngân Anh bị chỉ trích vì nhan sắc kém xinh, thiếu tự nhiên và không xứng đáng với danh hiệu hoa hậu cao quý.
Vướng phải một loạt ồn ào cá nhân và còn bị yêu cầu hủy bỏ danh hiệu, hiện tại “nhất cử nhất động” của Ngân Anh luôn nằm trong tầm ngắm của công chúng và truyền thông.
Mới đây, tân Hoa hậu Đại dương lại tiếp tục gây chú ý và khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh tạo dáng tập yoga với nhiều động tác khó nhằn khoe vòng 3 lớn bất thường.