Lê Âu Ngân Anh thề chưa bao giờ bước chân vào quán bar

Hoa hậu Đại dương khiến nhiều người bất ngờ khi khẳng định "chắc như đinh đóng cột" rằng 22 năm chưa bao giờ vào bar club.

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh chia sẻ lên trang cá nhân hai bức ảnh quyến rũ. Người đẹp Tiền Giang hỏi bạn bè rằng "Đố các bạn tối nay cô Na đi đâu đấy?". Dưới chia sẻ của Hoa hậu Đại dương, nhiều người để lại bình luận ngợi khen nhan sắc đằm thắm, mặn mà của mỹ nhân sinh năm 1995, đồng thời đoán cô mới tham gia một sự kiện quan trọng nào đó.

Lê Âu Ngân Anh khoe vóc dáng thon gọn trong bộ đầm đen bó sát - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, cũng có không ít bạn bè đùa vui rằng Lê Âu Ngân Anh diện đồ đẹp thế này để đi quẩy. Đáp lại những bình luận này, Hoa hậu Đại dương bất ngờ lên tiếng kêu oan. Cô khẳng định chưa bao giờ đi bar và cũng không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt như vậy.

"Tui không chịu được tiếng ồn với chỗ đông người babe ơi, người ta gọi là kiểu người nhàm chán đó huhu", Ngân Anh tâm sự với một bạn nữ.

Hoa hậu Đại dương khẳng định chưa bao giờ đi bar club - Ảnh: FBNV

Tuy được chiều chuộng từ bé nhưng Lê Âu Ngân Anh luôn tự nhủ mình phải cố gắng vươn lên. Cô có thành tích học tập rất đáng nể và thông thạo nhiều ngoại ngữ - Ảnh: FBNV

Nhiều người cho rằng Ngân Anh không phù hợp với trang phục màu tối - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh khoe lưng ong quyến rũ tại họp báo Vietnam International Fashion Week 2018 Xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018, Hoa hậu Đại dương thu hút mọi ống kính khi diện bộ đầm táo bạo, khoe vóc dáng gợi cảm "đốt mắt".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-au-ngan-anh-the-chua-bao-gio-buoc-chan-vao-quan-bar-278296.html