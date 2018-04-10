Lê Âu Ngân Anh thề chưa bao giờ bước chân vào quán bar

Hậu trường 10/04/2018 11:09

Hoa hậu Đại dương khiến nhiều người bất ngờ khi khẳng định "chắc như đinh đóng cột" rằng 22 năm chưa bao giờ vào bar club.

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh chia sẻ lên trang cá nhân hai bức ảnh quyến rũ. Người đẹp Tiền Giang hỏi bạn bè rằng "Đố các bạn tối nay cô Na đi đâu đấy?". Dưới chia sẻ của Hoa hậu Đại dương, nhiều người để lại bình luận ngợi khen nhan sắc đằm thắm, mặn mà của mỹ nhân sinh năm 1995, đồng thời đoán cô mới tham gia một sự kiện quan trọng nào đó.

Lê Âu Ngân Anh thề chưa bao giờ bước chân vào quán bar - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh khoe vóc dáng thon gọn trong bộ đầm đen bó sát - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, cũng có không ít bạn bè đùa vui rằng Lê Âu Ngân Anh diện đồ đẹp thế này để đi quẩy. Đáp lại những bình luận này, Hoa hậu Đại dương bất ngờ lên tiếng kêu oan. Cô khẳng định chưa bao giờ đi bar và cũng không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt như vậy.

"Tui không chịu được tiếng ồn với chỗ đông người babe ơi, người ta gọi là kiểu người nhàm chán đó huhu", Ngân Anh tâm sự với một bạn nữ.

Lê Âu Ngân Anh thề chưa bao giờ bước chân vào quán bar - Ảnh 2
Hoa hậu Đại dương khẳng định chưa bao giờ đi bar club - Ảnh: FBNV
Lê Âu Ngân Anh thề chưa bao giờ bước chân vào quán bar - Ảnh 3

Tuy được chiều chuộng từ bé nhưng Lê Âu Ngân Anh luôn tự nhủ mình phải cố gắng vươn lên. Cô có thành tích học tập rất đáng nể và thông thạo nhiều ngoại ngữ - Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh thề chưa bao giờ bước chân vào quán bar - Ảnh 4
Nhiều người cho rằng Ngân Anh không phù hợp với trang phục màu tối - Ảnh: FBNV
Lê Âu Ngân Anh khoe lưng ong quyến rũ tại họp báo Vietnam International Fashion Week 2018

Lê Âu Ngân Anh khoe lưng ong quyến rũ tại họp báo Vietnam International Fashion Week 2018

Xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018, Hoa hậu Đại dương thu hút mọi ống kính khi diện bộ đầm táo bạo, khoe vóc dáng gợi cảm "đốt mắt".

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh Hoa hậu Đại dương ảnh mới của Lê Âu Ngân Anh

TIN MỚI NHẤT

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 36 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42