Lê Âu Ngân Anh thề chưa bao giờ bước chân vào quán bar

Hoa hậu Đại dương khiến nhiều người bất ngờ khi khẳng định "chắc như đinh đóng cột" rằng 22 năm chưa bao giờ vào bar club.
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Mới đây, Lê Âu Ngân Anh chia sẻ lên trang cá nhân hai bức ảnh quyến rũ. Người đẹp Tiền Giang hỏi bạn bè rằng "Đố các bạn tối nay cô Na đi đâu đấy?". Dưới chia sẻ của Hoa hậu Đại dương, nhiều người để lại bình luận ngợi khen nhan sắc đằm thắm, mặn mà của mỹ nhân sinh năm 1995, đồng thời đoán cô mới tham gia một sự kiện quan trọng nào đó.
Tuy nhiên, cũng có không ít bạn bè đùa vui rằng Lê Âu Ngân Anh diện đồ đẹp thế này để đi quẩy. Đáp lại những bình luận này, Hoa hậu Đại dương bất ngờ lên tiếng kêu oan. Cô khẳng định chưa bao giờ đi bar và cũng không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt như vậy.
"Tui không chịu được tiếng ồn với chỗ đông người babe ơi, người ta gọi là kiểu người nhàm chán đó huhu", Ngân Anh tâm sự với một bạn nữ.