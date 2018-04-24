Vận đen vẫn còn đeo bám, Lê Âu Ngân Anh vừa gánh thêm hình phạt nặng nề này của Bộ

Hậu trường 24/04/2018 16:58

Việc Lê Âu Ngân Anh đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương tiếp tục trở thành chủ đề nóng tại buổi họp báo cáo về kết quả hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quý một.

Sáng 24/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức buổi họp báo nhằm báo cáo kết quả hoạt động ngành trong quý một. Tại đây, nhiều vấn đề đã được đưa ra thảo luận, đặc biệt việc Lê Âu Ngân Anh giành vương miện Hoa hậu Đại dương dù đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Vận đen vẫn còn đeo bám, Lê Âu Ngân Anh vừa gánh thêm hình phạt nặng nề này của Bộ - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh gây tranh cãi khi đăng quang tại Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Internet

Cụ thể khi được hỏi vì sao vẫn chưa có động thái mới về việc tước hay không vương miện của Hoa hậu Đại dương 2017, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho biết, đó là cuộc thi do một doanh nghiệp tổ chức, bộ đã cấp phép và cho công ty tổ chức thi Hoa hậu Đại dương theo quy chế của Bộ. 

Đặc biệt, ông Phạm Cao Thái nhấn mạnh: “Việc tước danh hiệu là quyền ở công ty tổ chức cuộc thi đó. Đối với các cơ quan nhà nước và công chúng, nhiều người không coi Lê Âu Ngân Anh là Hoa hậu Đại Dương từ lâu rồi".

Liên quan đến việc này, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho biết thêm sẽ không thu hồi mà chỉ gửi văn bản yêu cầu phía ban tổ chức thu hồi danh hiệu. Ông cũng nhấn mạnh, nếu tổ chức nào đó xin cho Lê Âu Ngân Anh thi Hoa hậu Quốc tế, Bộ sẽ không đồng ý cấp phép.

Vận đen vẫn còn đeo bám, Lê Âu Ngân Anh vừa gánh thêm hình phạt nặng nề này của Bộ - Ảnh 2
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày Bộ VHTTDL gửi văn bản yêu cầu hủy kết quả Hoa hậu Đại dương nhưng ban tổ chức vẫn chưa có động thái gì - Ảnh: Internet
Vận đen vẫn còn đeo bám, Lê Âu Ngân Anh vừa gánh thêm hình phạt nặng nề này của Bộ - Ảnh 3
Sau hàng loạt ồn ào, hiện tại Ngân Anh vẫn tích cực hoạt động với danh nghĩa và Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Internet
Sành điệu và gợi cảm, Minh Hằng, Lê Âu Ngân Anh lại không hề thích đi bar

Sành điệu và gợi cảm, Minh Hằng, Lê Âu Ngân Anh lại không hề thích đi bar

Làm việc trong showbiz nhưng những người đẹp này lại không thích nơi ồn ào.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tin mới về Lê Âu Ngân Anh Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 12 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42