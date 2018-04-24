Vận đen vẫn còn đeo bám, Lê Âu Ngân Anh vừa gánh thêm hình phạt nặng nề này của Bộ

Việc Lê Âu Ngân Anh đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương tiếp tục trở thành chủ đề nóng tại buổi họp báo cáo về kết quả hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quý một.

Sáng 24/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức buổi họp báo nhằm báo cáo kết quả hoạt động ngành trong quý một. Tại đây, nhiều vấn đề đã được đưa ra thảo luận, đặc biệt việc Lê Âu Ngân Anh giành vương miện Hoa hậu Đại dương dù đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Lê Âu Ngân Anh gây tranh cãi khi đăng quang tại Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Internet

Cụ thể khi được hỏi vì sao vẫn chưa có động thái mới về việc tước hay không vương miện của Hoa hậu Đại dương 2017, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho biết, đó là cuộc thi do một doanh nghiệp tổ chức, bộ đã cấp phép và cho công ty tổ chức thi Hoa hậu Đại dương theo quy chế của Bộ.

Đặc biệt, ông Phạm Cao Thái nhấn mạnh: “Việc tước danh hiệu là quyền ở công ty tổ chức cuộc thi đó. Đối với các cơ quan nhà nước và công chúng, nhiều người không coi Lê Âu Ngân Anh là Hoa hậu Đại Dương từ lâu rồi".

Liên quan đến việc này, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho biết thêm sẽ không thu hồi mà chỉ gửi văn bản yêu cầu phía ban tổ chức thu hồi danh hiệu. Ông cũng nhấn mạnh, nếu tổ chức nào đó xin cho Lê Âu Ngân Anh thi Hoa hậu Quốc tế, Bộ sẽ không đồng ý cấp phép.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày Bộ VHTTDL gửi văn bản yêu cầu hủy kết quả Hoa hậu Đại dương nhưng ban tổ chức vẫn chưa có động thái gì - Ảnh: Internet

Sau hàng loạt ồn ào, hiện tại Ngân Anh vẫn tích cực hoạt động với danh nghĩa và Hoa hậu Đại dương 2017 - Ảnh: Internet

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