Bị chê mặc xấu, sến sẩm và lỗi mốt, Lê Âu Ngân Anh 'nổi đóa' chửi bới

Hậu trường 16/04/2018 14:30

Dòng trạng thái đầy bức xúc vì bị chê mặc xấu, chọn đồ lỗi mốt mới đây của Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài chỉ trích một trang báo đăng tải bài viết với nội dung chê bai mình: “Hoa hậu Đại Dương vào nhóm sao xấu vì váy áo sến sẩm, lỗi mốt”.

Bị chê mặc xấu, sến sẩm và lỗi mốt, Lê Âu Ngân Anh 'nổi đóa' chửi bới - Ảnh 1
Bộ váy vàng với bèo nhún của Lê Âu Ngân Anh bị đánh giá lỗi thời - Ảnh: Internet
Bị chê mặc xấu, sến sẩm và lỗi mốt, Lê Âu Ngân Anh 'nổi đóa' chửi bới - Ảnh 2
Không đồng tình trước nhận xét trên, Ngân Anh cho rằng đây là thiết kết cao cấp được nhập từ Milan và từng được các ngôi sao nổi tiếng Hollywood diện - Ảnh: Internet

Lê Âu Ngân Anh bức xúc viết: “Trước khi đưa lời nhận xét về một ai đó hoặc một vấn đề nào đó, bạn hãy chắc chắn là bạn có đủ kiến thức chuyên môn và đừng để người khác cười nhạo lại bạn vì "ếch ngồi đáy giếng" mà tưởng rằng mình tinh thông hiểu biết cả thế giới… mình tự hỏi phóng viên chuyên mục thời trang của một tờ báo điện tử liệu có được certified bởi khóa học về thời trang nào không hay chỉ đơn thuần viết bài nhận xét dựa vào cảm tính cá nhân? Mà nếu bạn không được học bài bản về thời trang, sự xoay vòng của các xu hướng thời trang qua mỗi mùa, thì cũng nên cập nhật thường xuyên cho tầm nhìn của mình xa rộng hơn một chút, bạn nhé…”

Bị chê mặc xấu, sến sẩm và lỗi mốt, Lê Âu Ngân Anh 'nổi đóa' chửi bới - Ảnh 3
Ngân Anh bức xúc khi bị đánh giá là mặc đồ xấu, lỗi mốt - Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại, nàng hậu sinh năm 1995 còn tự tin khẳng định rằng đa số những trang phục cô lựa chọn mặc tại các sự kiện đều được nhập từ nước ngoài.

“Thú thật hầu hết những bộ cánh mình mặc để tham dự sự kiện mình đều mua ở nước ngoài, tất nhiên mỗi người sẽ có lựa chọn riêng cho mình để hình ảnh xuất hiện luôn được chỉn chu và phù hợp nhất. Nhưng mình chưa từng lấy điều này ra để tạo sự khác biệt và khoe mẽ giật tít trên báo chí, vì việc này đối với mình cũng khá là bình thường. Đến hôm nay khi bài báo bình luận về chiếc gown màu vàng mình mặc trong buổi tiệc cảm ơn, thì mình cũng xin được chia sẻ là chiếc đầm này mình mua trong chuyến đi Mỹ vào đầu năm, chính xác là ở Balizza - Beverly Hills Center và đây là store chuyên về evening gowns & long dresses xuất xứ từ Milan, đặc biệt thiết kế dành cho các celebrities Hollywood. Theo như những gì bạn viết thì chẳng lẽ các sao Hollywood họ cũng mặc đồ "sến sẩm, lỗi mốt" luôn sao?”, Ngân Anh bức xúc.

Bị chê mặc xấu, sến sẩm và lỗi mốt, Lê Âu Ngân Anh 'nổi đóa' chửi bới - Ảnh 4
Hoa hậu Đại dương còn chứng minh bằng cách chia sẻ ảnh của sao thế giới - Ảnh: FBNV

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, dòng trạng thái của tân Hoa hậu Đại dương đã gây “bão” mạng xã hội. Bên cạnh những lời góp ý và khuyên chân dài này nên bỏ qua mọi chuyện, không ít người đồng quan điểm với người đẹp này.

Bị chê mặc xấu, sến sẩm và lỗi mốt, Lê Âu Ngân Anh 'nổi đóa' chửi bới - Ảnh 5
Nhiều cư dân mạng cảm thông trước thái độ bức xúc của Ngân Anh - Ảnh: FBNV
Bị chê mặc xấu, sến sẩm và lỗi mốt, Lê Âu Ngân Anh 'nổi đóa' chửi bới - Ảnh 6
Bất ngờ bị chỉ trích là thiếu tự tin còn đôi co, Ngân Anh không ngần ngại đáp trả - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh

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