Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh

Hậu trường 15/04/2018 07:52

Lan Khuê nhận được nhiều lời khen khi tự tin đọ sắc cùng hai hoa hậu nổi tiếng thế giới tại sự kiện vừa diễn ra ở TP.HCM vào chiều qua.

Sự kiện ra mắt Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam diễn ra chiều qua (14/4) tại TP. HCM quy tụ dàn mỹ nhân đình đám đến từ các cuộc thi nhan sắc như Lan Khuê, Huyền My, Ngân Anh, Nguyễn Thị Loan…

Đặc biệt, buổi họp báo thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng cả nước khi có sự xuất hiện của Hoa hậu Thế giới Megan Young và Hoa hậu Hoàn vũ Pia Wurtzbach.

Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 1
Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young (trái) và Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach xuất hiện tại sự kiện - Ảnh: Nhi Nguyễn
Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 2
Hai hoa hậu quốc tế khoe thần thái đẳng cấp tại buổi họp báo - Ảnh: Nhi Nguyễn
Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 3
Hoa Khôi Áo dài 2014, top 11 Hoa hậu Thế giới Lan Khuê tự tin đọ sắc cùng hai hoa hậu quốc tế - Ảnh: Nhi Nguyễn
Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 4
Lan Khuê nhận được nhiều lời khen vì thần thái không hề thua kém Megan Young và Pia Wurtzbach - Ảnh: Nhi Nguyễn
Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 5
'Ông trùm' hoa hậu Jonas Gaffud cũng tới Việt Nam - Ảnh: Nhi Nguyễn
Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 6
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc rạng ngời - Ảnh: Nhi Nguyễn
Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 7
Á hậu Huyền My - Ảnh: Nhi Nguyễn

Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 8

Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 9
Á hậu Nguyễn Thi Loan rực sáng tại sự kiện - Ảnh: Nhi Nguyễn

Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 10

Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 11

Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 12
Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: Nhi Nguyễn
Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 13
Siêu mẫu Khả Trang cũng có mặt tại sự kiện - Ảnh: Nhi Nguyễn
Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 14
MC Phương Mai đảm nhận vai trò người dẫn chương trình - Ảnh: Nhi Nguyễn
Đọ sắc cùng 2 hoa hậu quốc tế, Lan Khuê khiến dân tình 'bấn loạn' vì thần thái sang chảnh - Ảnh 15
Á hậu Tường Linh - Ảnh: Nhi Nguyễn
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Từ khóa:   Lan Khuê Ngân Anh Nguyễn Thi Loan Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam Megan Young và Pia Wurtzbach đến Việt Nam

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