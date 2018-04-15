Sự kiện ra mắt Trung tâm đào tạo Hoa hậu Việt Nam diễn ra chiều qua (14/4) tại TP. HCM quy tụ dàn mỹ nhân đình đám đến từ các cuộc thi nhan sắc như Lan Khuê, Huyền My, Ngân Anh, Nguyễn Thị Loan…

Đặc biệt, buổi họp báo thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng cả nước khi có sự xuất hiện của Hoa hậu Thế giới Megan Young và Hoa hậu Hoàn vũ Pia Wurtzbach.