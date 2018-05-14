Đỏ mặt với tư thế tập Yoga nhạy cảm của Lê Âu Ngân Anh: Tấm số 3 gần như hở trọn điểm này

Dù bị chỉ trích nhiều khi đăng quang nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn miệt mài khoe những bức ảnh long lanh để chứng minh vẻ đẹp quyến rũ. Trang phục yêu thích của cô là mẫu đầm bó sát, giúp tôn lên đường cong chữ S đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh tiếp tục gây sốt khi đăng tải loạt ảnh tập Yoga trong những tư thế khó. Điều đáng nói, người đẹp Tiền Giang diện một bộ đồ quá gợi cảm, để lộ nhiều khoảng hở da thịt trên cơ thể "nóng bỏng". Trong một số khoảnh khắc, Hoa hậu Đại dương còn phô diễn gần như toàn bộ vòng 3 trước ống kính khiến ai cũng phải đỏ mặt.