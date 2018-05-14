Đỏ mặt với tư thế tập Yoga nhạy cảm của Lê Âu Ngân Anh: Tấm số 3 gần như hở trọn điểm này

Hậu trường 14/05/2018 17:24

Ngắm loạt ảnh mới nhất của Hoa hậu Đại dương, nhiều cư dân mạng "há hốc mồm" vì sự gợi cảm ngoài sức tưởng tượng.

Dù bị chỉ trích nhiều khi đăng quang nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn miệt mài khoe những bức ảnh long lanh để chứng minh vẻ đẹp quyến rũ. Trang phục yêu thích của cô là mẫu đầm bó sát, giúp tôn lên đường cong chữ S đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh tiếp tục gây sốt khi đăng tải loạt ảnh tập Yoga trong những tư thế khó. Điều đáng nói, người đẹp Tiền Giang diện một bộ đồ quá gợi cảm, để lộ nhiều khoảng hở da thịt trên cơ thể "nóng bỏng". Trong một số khoảnh khắc, Hoa hậu Đại dương còn phô diễn gần như toàn bộ vòng 3 trước ống kính khiến ai cũng phải đỏ mặt.

Đỏ mặt với tư thế tập Yoga nhạy cảm của Lê Âu Ngân Anh: Tấm số 3 gần như hở trọn điểm này - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh chăm chỉ tập Yoga để giữ gìn vóc dáng - Ảnh: FBNV

Cho đến thời điểm này, Lê Âu Ngân Anh được xem là Hoa hậu "cứng" nhất mỗi khi đối diện với scandal. Từ lúc đăng quang, cô nhận về hàng tá "cơn mưa gạch đá" nhưng giờ bao giờ khóc hay lộ vẻ yếu đuối trước công chúng.

Tuy không còn được Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn công nhận ngôi vị nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và tham gia các sự kiện giải trí. Thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1995 không còn nhẫn nhịn mỗi khi bị chỉ trích mà sẵn sàng "xù lông" đáp trả anti-fan hoặc bất cứ tờ báo nào viết thông tin bất lợi cho mình.

Đỏ mặt với tư thế tập Yoga nhạy cảm của Lê Âu Ngân Anh: Tấm số 3 gần như hở trọn điểm này - Ảnh 2
Hoa hậu Đại dương khoe đường cong quyến rũ với tư thế trồng cây chuối - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với tư thế tập Yoga nhạy cảm của Lê Âu Ngân Anh: Tấm số 3 gần như hở trọn điểm này - Ảnh 3
Sau bảy tháng đăng quang Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh ngày càng hở bạo - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với tư thế tập Yoga nhạy cảm của Lê Âu Ngân Anh: Tấm số 3 gần như hở trọn điểm này - Ảnh 4
Người đẹp Tiền Giang không ngại khoe vòng 3 khủng trước ống kính - Ảnh: FBNV
Không im lặng như mọi khi, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ lên tiếng khi Bộ VHTTDL tiếp tục 'sờ gáy'

Không im lặng như mọi khi, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ lên tiếng khi Bộ VHTTDL tiếp tục 'sờ gáy'

Trước quyết định không công nhận danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2017 và từ chối cấp phép thi nhan sắc quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Lê Âu Ngân Anh vừa chính thức lên tiếng.

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