Diện áo dài dân tộc, Lê Âu Ngân Anh nổi bần bật trên đường phố Tokyo

Nhân chuyến công tác Nhật Bản, Hoa hậu Đại dương tranh thủ chụp bộ ảnh với tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam.
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Dù Cục Nghệ thuật Biểu diễn không còn công nhận vương miện của Lê Âu Ngân Anh nhưng người đẹp này vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật trên cương vị của một Hoa hậu. Mới đây, cô và trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương - ông Võ Việt Chung đã có chuyến công tác tại Nhật Bản để lên kế hoạch cho những dự án mới.
Cũng nhân chuyến đi này, mỹ nhân Tiền Giang tranh thủ chụp nhiều bộ ảnh với trang phục truyền thống của hai nước. Khuya ngày 26/4, Lê Âu Ngân Anh đã chia sẻ những khoảnh mặc áo dài trắng tinh khôi trên đường phố Tokyo. Tuy không có nhan sắc nổi bật nhưng nhờ vóc dáng tuyệt đẹp, Hoa hậu Đại dương 2017 trở thành tâm điểm chú ý đối các em học sinh nước Nhật.
"Mang tà áo dài trắng truyền thống nhẹ nhàng đi trên đừơng phố Nhật Bản. Thật tự hào vì khiến bạn bè quốc tế ấn tượng và thích thú, thậm chí còn có người nhận ra và hỏi ngay "Are you from Vietnam?"
Lần đầu tiên đến Nhật Bản, cảm nhận được sự văn minh và cầu tiến mạnh mẽ của con người nơi đây trong mọi nhịp thở, từ lối sống đến văn hoá đối nhân xử thế. Bài học đầu tiên của những đứa trẻ ở đây là học cười và học nói lời cảm ơn. Mọi thứ nơi đây đều thật sự tuyệt vời, khiến con người ta đến đây muốn khám phá nhiều hơn và lưu luyến khi trở về", Lê Âu Ngân Anh tâm sự.