Diện áo dài dân tộc, Lê Âu Ngân Anh nổi bần bật trên đường phố Tokyo

Lê Âu Ngân Anh khoe vóc dáng mảnh mai trong tà áo dài trắng tinh khôi - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đại dương được nhiều học sinh Nhật Bản yêu mến và chụp hình cùng - Ảnh: FBNV

"Mang tà áo dài trắng truyền thống nhẹ nhàng đi trên đừơng phố Nhật Bản. Thật tự hào vì khiến bạn bè quốc tế ấn tượng và thích thú, thậm chí còn có người nhận ra và hỏi ngay "Are you from Vietnam?"

Lần đầu tiên đến Nhật Bản, cảm nhận được sự văn minh và cầu tiến mạnh mẽ của con người nơi đây trong mọi nhịp thở, từ lối sống đến văn hoá đối nhân xử thế. Bài học đầu tiên của những đứa trẻ ở đây là học cười và học nói lời cảm ơn. Mọi thứ nơi đây đều thật sự tuyệt vời, khiến con người ta đến đây muốn khám phá nhiều hơn và lưu luyến khi trở về", Lê Âu Ngân Anh tâm sự.