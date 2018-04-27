Diện áo dài dân tộc, Lê Âu Ngân Anh nổi bần bật trên đường phố Tokyo

Dù Cục Nghệ thuật Biểu diễn không còn công nhận vương miện của Lê Âu Ngân Anh nhưng người đẹp này vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật trên cương vị của một Hoa hậu. Mới đây, cô và trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương - ông Võ Việt Chung đã có chuyến công tác tại Nhật Bản để lên kế hoạch cho những dự án mới.

Cũng nhân chuyến đi này, mỹ nhân Tiền Giang tranh thủ chụp nhiều bộ ảnh với trang phục truyền thống của hai nước. Khuya ngày 26/4, Lê Âu Ngân Anh đã chia sẻ những khoảnh mặc áo dài trắng tinh khôi trên đường phố Tokyo. Tuy không có nhan sắc nổi bật nhưng nhờ vóc dáng tuyệt đẹp, Hoa hậu Đại dương 2017 trở thành tâm điểm chú ý đối các em học sinh nước Nhật.