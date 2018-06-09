Lê Âu Ngân Anh nói những người chê bai mình thật kém sang

Hậu trường 09/06/2018 13:00

“Người cả đời chưa biết thế nào là sang thì có thấy sang cũng không nhận ra”, Hoa hậu Đại dương khẳng định.

Sau 7 đăng quang Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh vẫn chưa thể chiếm được cảm tình của khán giả. Suốt thời gian qua, cô nỗ lực rất nhiều từ chuyện tích cực tham dự sự kiện, góp công trong các hoạt động vì cộng đồng và chăm chút vẻ ngoài chỉn chu. Thế nhưng, mỗi lần xuất hiện Ngân Anh lại rinh về cả rổ "gạch đá" vì những phát ngôn bị cho là hơi “chảnh”. 

Lê Âu Ngân Anh nói những người chê bai mình thật kém sang - Ảnh 1
Sau 7 tháng đăng quang, Lê Âu Ngân Anh vẫn chưa được công chúng đón nhận - Ảnh: Internet

Không chỉ bị dân mạng quay lưng, Lê Âu Ngân Anh cũng không mấy được lòng truyền thông nước nhà. Cách đây ít lâu, một trang báo điện tử đã đăng tải bài viết chê bai gu thời trang sến sẩm của người đẹp Tiền Giang.

Lê Âu Ngân Anh nói những người chê bai mình thật kém sang - Ảnh 2
Cách đây vài ngày, Lê Âu Ngân Anh tâm sự rằng showbiz không phù hợp với mình - Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, Ngân Anh đã phản ứng rất gay gắt trên trang cá nhân. Cô cho rằng phóng viên viết bài trên thiếu kiến thức về thời trang, không hiểu thế nào là xấu đẹp và đưa tin thiếu kiểm chứng. Mới đây, Ngân Anh tiếp tục chia sẻ sự bức xúc trong một bài phỏng vấn.

“Ở Việt Nam này, có mấy người bình luận về thời trang đã có dịp mua sắm hàng hiệu và thực sự có bao nhiêu người dùng đồ hiệu mà hiểu về chúng một cách thấu đáo? Tôi đủ tự tin kiến thức của mình về thời trang và hàng hiệu ở mức độ khá, nên tôi không quan tâm tới những lời chê kém văn minh và thiếu tính xây dựng trên. Bao giờ các bạn viết đủ tầm như tôi, tôi sẽ đối thoại.

Còn không đủ hiểu biết và chuyên môn mà muốn cố ý công kích tôi, xin mời đến đây tôi hướng dẫn lại kiến thức thời trang cho đủ rồi về hãy chê. Còn chuyện sang trọng hay không nó tùy vào mỗi người cảm nhận. Người cả đời chưa biết thế nào là sang thì có thấy sang cũng không nhận ra. Tôi may mắn là được những người trong nghề, có kiến thức, có hiểu biết về thời trang góp ý và cũng may là họ chưa chê tôi bao giờ cả”, Hoa hậu Đại dương chia sẻ trên Dân Việt.

Lê Âu Ngân Anh nói những người chê bai mình thật kém sang - Ảnh 3
Lê Âu Ngân Anh thường xuyên dùng hàng hiệu đắt tiền nhưng vẫn bị chê kém sang - Ảnh: FBNV

 

Lê Âu Ngân Anh lần đầu can đảm livestream

Lê Âu Ngân Anh bất ngờ chia sẻ lý do bản thân không thấy hợp với showbiz

Lê Âu Ngân Anh bất ngờ chia sẻ lý do bản thân không thấy hợp với showbiz

Cô nàng Lê Âu Ngân Anh quan niệm rằng, vương miện Hoa hậu không thể thay đổi số phận của bản thân mình. Ngoài ra, Ngân Anh cũng thấy cô không thuộc nơi náo nhiệt như showbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh hoa hậu đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh bị chê mặc xấu

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42