Lê Âu Ngân Anh nói những người chê bai mình thật kém sang

“Người cả đời chưa biết thế nào là sang thì có thấy sang cũng không nhận ra”, Hoa hậu Đại dương khẳng định.

Sau 7 đăng quang Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh vẫn chưa thể chiếm được cảm tình của khán giả. Suốt thời gian qua, cô nỗ lực rất nhiều từ chuyện tích cực tham dự sự kiện, góp công trong các hoạt động vì cộng đồng và chăm chút vẻ ngoài chỉn chu. Thế nhưng, mỗi lần xuất hiện Ngân Anh lại rinh về cả rổ "gạch đá" vì những phát ngôn bị cho là hơi “chảnh”. Sau 7 tháng đăng quang, Lê Âu Ngân Anh vẫn chưa được công chúng đón nhận - Ảnh: Internet Không chỉ bị dân mạng quay lưng, Lê Âu Ngân Anh cũng không mấy được lòng truyền thông nước nhà. Cách đây ít lâu, một trang báo điện tử đã đăng tải bài viết chê bai gu thời trang sến sẩm của người đẹp Tiền Giang.

Cách đây vài ngày, Lê Âu Ngân Anh tâm sự rằng showbiz không phù hợp với mình - Ảnh: FBNV Ngay sau đó, Ngân Anh đã phản ứng rất gay gắt trên trang cá nhân. Cô cho rằng phóng viên viết bài trên thiếu kiến thức về thời trang, không hiểu thế nào là xấu đẹp và đưa tin thiếu kiểm chứng. Mới đây, Ngân Anh tiếp tục chia sẻ sự bức xúc trong một bài phỏng vấn. “Ở Việt Nam này, có mấy người bình luận về thời trang đã có dịp mua sắm hàng hiệu và thực sự có bao nhiêu người dùng đồ hiệu mà hiểu về chúng một cách thấu đáo? Tôi đủ tự tin kiến thức của mình về thời trang và hàng hiệu ở mức độ khá, nên tôi không quan tâm tới những lời chê kém văn minh và thiếu tính xây dựng trên. Bao giờ các bạn viết đủ tầm như tôi, tôi sẽ đối thoại.

Còn không đủ hiểu biết và chuyên môn mà muốn cố ý công kích tôi, xin mời đến đây tôi hướng dẫn lại kiến thức thời trang cho đủ rồi về hãy chê. Còn chuyện sang trọng hay không nó tùy vào mỗi người cảm nhận. Người cả đời chưa biết thế nào là sang thì có thấy sang cũng không nhận ra. Tôi may mắn là được những người trong nghề, có kiến thức, có hiểu biết về thời trang góp ý và cũng may là họ chưa chê tôi bao giờ cả”, Hoa hậu Đại dương chia sẻ trên Dân Việt. Lê Âu Ngân Anh thường xuyên dùng hàng hiệu đắt tiền nhưng vẫn bị chê kém sang - Ảnh: FBNV Lê Âu Ngân Anh lần đầu can đảm livestream

Lê Âu Ngân Anh bất ngờ chia sẻ lý do bản thân không thấy hợp với showbiz Cô nàng Lê Âu Ngân Anh quan niệm rằng, vương miện Hoa hậu không thể thay đổi số phận của bản thân mình. Ngoài ra, Ngân Anh cũng thấy cô không thuộc nơi náo nhiệt như showbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-au-ngan-anh-noi-nhung-nguoi-che-bai-minh-that-kem-sang-285955.html