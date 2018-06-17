Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Lê Âu Ngân Anh xuất hiện với gương mặt khác lạ

Hậu trường 17/06/2018 15:09

Sự xuất hiện bất ngờ với diện mạo mới của Lê Âu Ngân Anh sau một thời gian vắng bóng khiến công chúng khá ngạc nhiên.

Sau thời gian vắng bóng, Hoa hậu Đại dương 2017 vừa trở lại đầy ấn tượng tại một sự kiện tối qua (16/6). Lý giải về việc này, chân dài sinh năm 1995 cho biết, cô không có ý định rút lui khỏi làng giải trí Việt mà chỉ chọn lọc sự kiện để tham gia.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Lê Âu Ngân Anh xuất hiện với gương mặt khác lạ - Ảnh 1
Ngân Anh gây ấn tượng với trang phục cá tính mạnh mẽ - Ảnh: FBNV

Diện trang phục mạnh mẽ và cá tính, Ngân Anh nhận được khá nhiều lời khen từ cư dân mạng. Song, điều khiến công chúng chú ý nhất chính gương mặt có phần thay đổi của chân dài này.

Việc thay đổi phong cách trang điểm, đặc biệt ở phần mắt giúp Lê Âu Ngân Anh trở nên xinh đẹp và cuốn hút hơn. Có thể thấy Hoa hậu Đại dương đã nỗ lực hơn về cách tạo dáng cũng như biểu cảm gương mặt trước ống kính.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Lê Âu Ngân Anh xuất hiện với gương mặt khác lạ - Ảnh 2
Cô tự tin tạo dáng trước ống kính truyền thông - Ảnh: FBNV
Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Lê Âu Ngân Anh xuất hiện với gương mặt khác lạ - Ảnh 3
Lê Âu Ngân Anh tham gia buổi ra mắt bộ sưu tập mới của NTK Chung Thanh Phong - Ảnh: FBNV

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Lê Âu Ngân Anh xuất hiện với gương mặt khác lạ - Ảnh 4

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Lê Âu Ngân Anh xuất hiện với gương mặt khác lạ - Ảnh 5
Đây là một trong số ít lần Ngân Anh làm công chúng hài lòng về mình - Ảnh: FBNV
Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Lê Âu Ngân Anh xuất hiện với gương mặt khác lạ - Ảnh 6
Ngân Anh nhận được nhiều lời khen vì sự thay đổi tích cực này - Ảnh: FBNV

 

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