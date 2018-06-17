Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Lê Âu Ngân Anh xuất hiện với gương mặt khác lạ

Sự xuất hiện bất ngờ với diện mạo mới của Lê Âu Ngân Anh sau một thời gian vắng bóng khiến công chúng khá ngạc nhiên.
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Sau thời gian vắng bóng, Hoa hậu Đại dương 2017 vừa trở lại đầy ấn tượng tại một sự kiện tối qua (16/6). Lý giải về việc này, chân dài sinh năm 1995 cho biết, cô không có ý định rút lui khỏi làng giải trí Việt mà chỉ chọn lọc sự kiện để tham gia.
Diện trang phục mạnh mẽ và cá tính, Ngân Anh nhận được khá nhiều lời khen từ cư dân mạng. Song, điều khiến công chúng chú ý nhất chính gương mặt có phần thay đổi của chân dài này.
Việc thay đổi phong cách trang điểm, đặc biệt ở phần mắt giúp Lê Âu Ngân Anh trở nên xinh đẹp và cuốn hút hơn. Có thể thấy Hoa hậu Đại dương đã nỗ lực hơn về cách tạo dáng cũng như biểu cảm gương mặt trước ống kính.