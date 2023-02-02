Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc xinh đẹp như gái 18 nhưng bị chê già, cô liền làm một hành động đáp trả gây gắt

Hậu trường 02/02/2023 19:26

Mới đây, Lý Nhã Kỳ chia sẻ khoảnh khắc "cưa sừng làm nghé" tạo dáng nhí nhảnh. Nhưng có tài khoản mạng lại không mấy vừa mắt, soi mói nhan sắc ngoại tứ tuần của cô. Bị chê già, Lý Nhã Kỳ lập tức đáp trả gay gắt.

Lý Nhã Kỳ được biết đến là diễn viên, doanh nhân, đại gia ngầm của showbiz Việt. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giàu có và nổi tiếng nhưng ở tuổi 41 cô vẫn độc thân vui tính.

Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc xinh đẹp như gái 18 nhưng bị chê già, cô liền làm một hành động đáp trả gây gắt - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ giàu có, xinh đẹp, độc thân ở tuổi 41 - Ảnh: Internet

Mới đây, Lý Nhã Kỳ chia sẻ khoảnh khắc làm duyên, dễ thương ở đời thường. Nữ diễn viên "cưa sừng làm nghé" tạo dáng nhí nhảnh, chu môi làm điệu ở tuổi tứ tuần và tự nhận mình: "Cô Út 18 tuổi".

Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc xinh đẹp như gái 18 nhưng bị chê già, cô liền làm một hành động đáp trả gây gắt - Ảnh 2Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc xinh đẹp như gái 18 nhưng bị chê già, cô liền làm một hành động đáp trả gây gắt - Ảnh 3

Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc xinh đẹp như gái 18 nhưng bị chê già, cô liền làm một hành động đáp trả gây gắt - Ảnh 4
Lý Nhã Kỳ chia sẻ khoảnh khắc làm duyên, dễ thương ở đời thường - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, cư dân mạng xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên, phần lớn mọi người đều dành lời khen cho vẻ đẹp như bị thời gian bỏ quên của cô. Nhưng có tài khoản mạng lại không mấy vừa mắt, soi mói nhan sắc ngoại tứ tuần của cô. Bị chê già, Lý Nhã Kỳ lập tức đáp trả gay gắt. Công khai dung mạo người có lời lẽ kém duyên, nữ diễn viên mỉa mai: "Em già đúng rồi chị ơi. Nhưng em chưa lão như chị. Chị thì vừa lão hóa, vừa lão não, nên chị ráng dành thời gian giữ cho đừng lão nữa, thay vì nhiều chuyện người khác. Mặt chị thế kia mà làm style thì thật tội cho khách hàng".

"Mặt chị thế này thì chị lão lắm rồi. Chị bớt sân si nha. Chị chụp app mà app còn không cứu được chị. Chị đừng làm những công việc style về sắc đẹp hay thời trang nha. Tội khách hàng chị à", Lý Nhã Kỳ bức xúc nhắc nhở thêm.

Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc xinh đẹp như gái 18 nhưng bị chê già, cô liền làm một hành động đáp trả gây gắt - Ảnh 5
Bị chê già, Lý Nhã Kỳ lập tức đáp trả gay gắt - Ảnh: Internet

Yêu đời, thường xuyên công khai ảnh bản thân trên mạng xã hội nhưng đời tư và chuyện tình cảm của nữ diễn viên cực kỳ kín tiếng. Năm 2019, cô xác nhận chấm dứt một mối tình kéo dài 9 năm, bởi đàng trai tìm được hạnh phúc mới.

Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc xinh đẹp như gái 18 nhưng bị chê già, cô liền làm một hành động đáp trả gây gắt - Ảnh 6
Lý Nhã Kỳ đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lý Nhã Kỳ đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính. Trên trang cá nhân cô thường xuyên cập nhật khoảnh khắc xinh đẹp cùng với những lời "thả thính" ngọt ngào. Dù không động chạm đến ai, nhưng thị phi vẫn đeo bám Lý Nhã Kỳ. Thi thoảng, cô lại nhận được những bình luận kém duyên soi mói chuyện đời tư cũng như nhan sắc của mình khiến mỹ nhân 8x lại phải gắt.

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