Lý Nhã Kỳ tiết lộ bí quyết trở thành đại gia 'Xây dựng cơ ngơi từ năm 23 tuổi, quản lý hàng trăm con người'

Hậu trường 29/08/2022 09:50

Trong một chương trình trên kênh youtube tự mình sản xuất , Lý Nhã Kỳ đã có dịp hé lộ về sự nghiệp kinh doanh của bản thân.

Mới đây, trong một chương trình trên kênh youtube tự mình sản xuất với khách mời là Kaity Nguyễn, Lý Nhã Kỳ đã có dịp hé lộ về sự nghiệp kinh doanh của bản thân.

Cụ thể, Lý Nhã Kỳ cho biết từng trải qua giai đoạn vô cùng áp lực. Cô tiết lộ từng bắt đầu xây dựng cơ ngơi năm 23 tuổi. Việc điều hành công ty rất mệt mỏi, quản lý cả trăm con người. Nếu nhân sự không như ý, cô sẽ rất cộc và căng thẳng.

Lý Nhã Kỳ tiết lộ bí quyết trở thành đại gia 'Xây dựng cơ ngơi từ năm 23 tuổi, quản lý hàng trăm con người' - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ tiết lộ từng bắt đầu xây dựng cơ ngơi năm 23 tuổi - Ảnh: FBNV

 

Nhiều năm theo nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ cho biết chìa khóa thành công của cô chính là sự kiên trì và không ngại dấn thân. Nữ diễn viên hy vọng Kaity Nguyễn ngày càng bứt phá và gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Lý Nhã Kỳ tiết lộ bí quyết trở thành đại gia 'Xây dựng cơ ngơi từ năm 23 tuổi, quản lý hàng trăm con người' - Ảnh 2
Lý Nhã Kỳ cho biết chìa khóa thành công của cô chính là sự kiên trì và không ngại dấn thân - Ảnh: FBNV

 

Bên cạnh đó, Kaity Nguyễn cũng có dịp chia sẻ về sự nghiệp của bản thân. Thành công ngay từ dự án đầu tay, bỗng chốc trở thành diễn viên nổi tiếng, Kaity Nguyễn là một trong những sao nữ có hành trình nghệ thuật khá suôn sẻ. Tuy nhiên, chính điều này đã trở thành cái bóng bao trùm sự nghiệp của cô. Nhờ sự giúp đỡ và ủng hộ của gia đình, hiện tại, Kaity Nguyễn đang “lấn sân” sang lĩnh vực sản xuất phim. Cô muốn đào sâu về quá trình làm phim để củng cố kiến thức và thử thách bản thân.

Lý Nhã Kỳ tiết lộ bí quyết trở thành đại gia 'Xây dựng cơ ngơi từ năm 23 tuổi, quản lý hàng trăm con người' - Ảnh 3
Lý Nhã Kỳ là một trong những mỹ nhân giàu có nhất nhì showbiz - Ảnh: Internet

 

Được biết, Lý Nhã Kỳ là một trong những mỹ nhân giàu có nhất nhì showbiz. ‘Mợ Chảnh’ từng đóng phim, đóng quảng cáo, diễn kịch nhưng phần lớn hoạt động nghệ thuật của cô không tạo được ấn tượng mạnh trong lòng công chúng. Lý Nhã Kỳ gây chú ý nhiều hơn từ các hoạt động kinh doanh và xã hội của mình.

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Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ Kaity Nguyễn vbiz

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