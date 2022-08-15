Lý Hùng hội ngộ cùng 3 người tình màn ảnh, chia sẻ 'bí quyết' luôn được các bóng hồng yêu mến

Trong 3 người tình màn ảnh của nam tài tử, Diễm Hương có lẽ là người để lại dấu ấn sâu đậm hơn cả. Được biết, anh và Diễm Hương là đôi bạn thân học cùng lớp Sân khấu- Điện ảnh TP.HCM. Thời còn sinh viên, anh và Diễm Hương đã nổi tiếng trong trường nhờ sớm thành công trên màn ảnh. Khi vào vai Phạm Công, Lý Hùng mới 17 tuổi. Họ không phải tham gia casting, vai Phạm Công- Cúc Hoa đã được đạo Lưu Bạch Đàn “đo ni đóng giày” cho cả hai. Có thể thấy, sau này, tuy đã từng đóng cặp với nhiều mỹ nhân đình đám như Việt Trinh, Y Phụng, Thu Hà… nhưng mỗi khi nhắc đến danh xưng "người tình màn ảnh" của Lý Hùng thì cái tên Diễm Hương luôn được nhớ đến đầu tiên.

Theo thông tin từ Tiền Phong, mới đây, Lý Hùng và 3 người tình màn ảnh gồm Diễm Hương, Mộng Vân và Thanh Trúc đã cùng cà phê, chuyện trò vui vẻ trong đêm Sài Gòn.

Tham gia cùng Lý Hùng trong phim Nước mắt học trò (1993), Mộng Vân vào vai cô gái dành tình yêu đơn phương cho nhân vật mà Lý Hùng thủ vai. Diễn xuất của Mộng Vân được đánh giá là khá duyên dáng và nhận được sự yếu mến tử công chúng. Nữ diễn viên tiếp tục đóng vai người yêu của Lý Hùng trong phim “Sóng tình” (năm 1994). Sau sự cố bị bắt trong quán bar năm 1994, Mộng Vân mất hút khỏi phim ảnh . Cô chọn cách sống kín đáo và lập gia đình với một doanh nhân thành đạt. Thi thoảng, Mộng Vân có về nước và hội ngộ với Diễm Hương trong một vài sự kiện.

So với Mộng Vân và Diễm Hương, Thanh Trúc thuộc thế hệ đàn em. Lý Hùng - Thanh Trúc từng đóng cặp trong phim “Mưa thủy tinh” (35 tập). Đáng chú ý, chính Lý Hùng đề nghị đạo diễn Lê Bảo Trung mời Thanh Trúc đóng cặp với mình bởi "cô ấy có đôi mắt giống Diễm Hương".

Lý Hùng và Thanh Trúc - Ảnh: Tiền Phong

Nữ diễn viên từng tiết lộ về nụ hôn với Lý Hùng trong "Mưa thủy tinh": "Anh Lý Hùng hôn rất chuyên nghiệp. Còn tôi, đứng trước một người con trai mới quen, một diễn viên đàn anh, những cảnh quay hôn nhau làm tôi rất run và ngại ngùng. Mỗi lần có cảnh hôn là phải quay đi quay lại đến 6, 7 lần".

Chia sẻ về "bí quyết" đóng cặp với nhiều mỹ nhân và được các mỹ nhân quý mến. Lý Hùng cho hay anh tôn trọng người đẹp nên được người đẹp tôn trọng mình. Nói về việc chưa bao giờ thấy scandal của anh với các mỹ nhân, Lý Hùng khẳng định: "Tôi không có scandal. Họ là người tình trên phim nhưng ngoài đời cuộc sống mỗi người mỗi riêng".

Khi được hỏi liệu nam diễn viên có xao xuyến trước các bóng hồng, Lý Hùng thừa nhận là có nhưng chỉ dừng lại trên phim thôi. "Tôi mê như nhau vì mỗi người có vẻ đẹp riêng. Mộng Vân, Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà… đều đẹp cả" - Lý Hùng cho biết thêm.