Ly hôn nhiều năm, vợ cũ Bằng Kiều bất ngờ gọi thẳng tên chồng, đột ngột thông báo 'tin vui'

Hậu trường 12/11/2021 11:30

Mặc dù đã ly hôn, song Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ vì giữ mối quan hệ tốt đẹp và không ngần ngại nói về nhau.

Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh nên duyên khi cùng tham gia chương trình “Duyên dáng Việt Nam 9”. Ngay sau đó, cặp đôi cảm mến và nảy sinh tình yêu. Đến tháng 9/2000, đám cưới được tổ chức trong sự vui mừng và chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp. Sống hạnh phúc cùng nhau 10 năm và có chung 3 con trai cực đáng yêu nhưng cả hai cuối cùng vẫn quyết định ly hôn trong êm đẹp vì sự khác biệt trong sở thích, cách sống. 

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Sau ly hôn, cả hai vẫn thường xuất hiện cùng nhau và chăm soc các con - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, hậu ly hôn, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau và không ngại dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất. Sáng nay (theo giờ Việt Nam), nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải thông báo tin vui và tag thẳng tên chồng cũ vào bài đăng.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Trizzie Phương Trinh vui mừng khi con trai út của cô và Bằng Kiều đã được tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên sau bao ngày mong đợi. Cô cũng khuyến khích mọi người đưa con nhỏ từ 5-11 tuổi đi chích ngừa Covid để có thể an tâm hơn giữa thời buổi dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường.

Trước đó vào hồi tháng 10, cả hai vợ chồng cũng từng tụ họp và cùng nhau trang trí lại góc học tập cho con trai để chuẩn bị vào năm học mới. Cả hai cùng tự tay dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc trong nhà. "Bố thì giúp Beckham bắt vít treo màn cửa còn mẹ thì dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc trong nhà", nữ ca sĩ chia sẻ.

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Cặp đôi tái ngộ cùng nhau sắp xếp góc học tập cho con trai - Ảnh chụp màn hình

Mối quan hệ tốt đẹp của cả hai hậu ly hôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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