Lương Thế Thành gửi lời yêu thương đến vợ lúc nửa đêm, dỗ ngọt Thúy Diễm sinh thêm em bé

Nhân dịp sinh nhật, Lương Thế Thành gửi lời chúc ý nghĩa đến bà xã Thúy Diễm. Nam diễn viên còn chia sẻ về ý muốn có thêm con.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lương Thế Thành vừa đăng tải status ngọt ngào chúc mừng bà xã Thúy Diễm. Theo chia sẻ, ông bố trẻ định đến đúng 0h mới gửi lời yêu thương đến vợ, nhưng vì làm việc cả ngày mệt mỏi nên anh đăng trước.

"Định đợi đúng 00h là đúng ngày sinh của em, mà quay phim sáng giờ mệt quá nên nhắn sớm chút chắc không sao đâu hé. Chúc bà xã tuổi mới thật nhiều sức khoẻ, trẻ đẹp mãi và luôn luôn thành công trong công việc, luôn luôn là người vợ hiền tài giỏi nhất của anh và sẽ luôn luôn cùng anh đi trên mọi nẻo đường", chồng Thúy Diễm viết.

Chắc hẳn Thúy Diễm sẽ hạnh phúc lắm khi nhận được lời chúc sinh nhật ngọt ngào của ông xã sau 4 năm kết hôn - Ảnh: FB

Nhân đây, nam diễn viên cũng không quên bày tỏ với vợ mong muốn của bản thân. Lương Thế Thành nhắc nhẹ: "Qua tuổi mới sẽ có nhiều niềm vui hơn nữa chẳng hạn 1 ngôi nhà và 1, 2 đứa trẻ, cho Bảo Bảo có em. Mãi yêu bà xã”.

Dưới bài viết, mọi người bày tỏ sự ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn của cặp đôi. Công chúng tỏ ra phấn khích trước lời chúc có phần "dụ dỗ" của Lương Thế Thành để Bảo Bảo có thêm em. Ngay sau lời chúc của ông xã, Thúy Diễm cũng đáp lời: "Mỗi năm chúc mua thêm một căn nhà vời đẻ thêm một đứa nữa chắc chết tui”.

Lương Thế Thành gia nhập hội 'ông bố bỉm sữa cuồng con' của showbiz - Ảnh: FB

Thúy Diễm và Lương Thế Thành được xem là cặp đôi "vàng" của làng giải trí Việt. Sau 4 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân viên mãn của họ được mọi người ngưỡng mộ. Hiện cặp đôi đã có với nhau 1 cậu con trai chung kháu khỉnh 2 tuổi.

Hài hước chuyện con trai Thúy Diễm ngày đầu đi học, cứ tưởng khóc banh chành ai ngờ 'quên luôn ba mẹ' Chia sẻ của diễn viên Thúy Diễm trong ngày đầu con trai đi học khiến dân mạng cười thích thú. Cậu bé thích ứng rất tốt với môi trường mới bên bạn bè và cô giáo.

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