Con trai tròn 2 tuổi, Thúy Diễm - Lương Thế Thành khiến dân tình phấn khích khi làm 'cô dâu - chú rể' lần nữa

Thúy Diễm và Lương Thế Thành là một trong những cặp đôi nghệ sĩ được mến mộ hiện nay. Không scandal hay dùng chuyện đời tư để đánh bóng tên tuổi, cả hai vẫn gặt hái được thành công rực rỡ trên con đường nghệ thuật.

Ngoài việc hỗ trợ nhau hết mình trong sự nghiệp, cặp đôi luôn cố gắng cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình ngày càng viên mãn. Cũng vì điều này mà sau 4 năm kết hôn, cuộc sống của vợ chồng Thúy Diễm luôn ngập tràn tiếng cười. "Về chung nhà" năm 2016, 2 năm sau họ hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng ra đời khỏe mạnh.