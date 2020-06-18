Con trai tròn 2 tuổi, Thúy Diễm - Lương Thế Thành khiến dân tình phấn khích khi làm 'cô dâu - chú rể' lần nữa

Hậu trường 18/06/2020 16:22

4 năm sau ngày 'góp gạo thổi cơm chung', vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành tung bộ ảnh cưới vừa thực hiện để mừng con trai tròn 2 tuổi.

Thúy DiễmLương Thế Thành là một trong những cặp đôi nghệ sĩ được mến mộ hiện nay. Không scandal hay dùng chuyện đời tư để đánh bóng tên tuổi, cả hai vẫn gặt hái được thành công rực rỡ trên con đường nghệ thuật.

Ngoài việc hỗ trợ nhau hết mình trong sự nghiệp, cặp đôi luôn cố gắng cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình ngày càng viên mãn. Cũng vì điều này mà sau 4 năm kết hôn, cuộc sống của vợ chồng Thúy Diễm luôn ngập tràn tiếng cười. "Về chung nhà" năm 2016, 2 năm sau họ hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng ra đời khỏe mạnh.

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Ảnh đời thường hạnh phúc của vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành - Ảnh: FB

Nhân dịp bé Bảo Bảo sắp tròn 2 tuổi, cặp đôi vừa tung ra bộ ảnh cưới mới thực hiện để khoe với công chúng. Trong khi chú rể Lương Thế Thành lịch lãm với vest đen thì Thúy Diễm hóa thân thành cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Ở tuổi 34 và trải qua 1 lần sinh nở, nữ diễn viên phim "Mẹ ghẻ" vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, quyến rũ khiến nhiều chị em trầm trồ.

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Thúy Diễm hào hứng chia sẻ: 'Gần sinh nhật Bảo Bảo với sinh nhật tui! Nên vợ chồng tui mặc áo cô dâu chú rể chụp hình ăn bánh kem được hông' - Ảnh: FB

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Vợ chồng nghệ sĩ thổi nến ăn bánh kem mừng con trai sắp tròn 2 tuổi - Ảnh: FB
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4 năm sau ngày cưới, cặp đôi vẫn mặn nồng như thuở mới yêu - Ảnh: FB

Thúy Diễm sinh năm 1986 trong một gia đình khá giả. Từ một nàng tiểu thư được cưng chiều, cô thay đổi và trở thành người mẹ hiền vợ đảm khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Về phía Lương Thế Thành, anh sẵn sàng hỗ trợ vợ hết mình trong công việc. Nam diễn viên không ngại chăm con một mình suốt nhiều tháng khi bà xã phải đi quay phim xa nhà.

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Diễn viên Thúy Diễm khoe ảnh bên con trai cưng, hài hước gọi cậu nhóc là 'trai trẻ' khiến ông xã Lương Thế Thành hờn dỗi vì cảm thấy bị vợ con cho ra rìa.

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