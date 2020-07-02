Hài hước chuyện con trai Thúy Diễm ngày đầu đi học, cứ tưởng khóc banh chành ai ngờ 'quên luôn ba mẹ'

Hậu trường 02/07/2020 14:34

Chia sẻ của diễn viên Thúy Diễm trong ngày đầu con trai đi học khiến dân mạng cười thích thú. Cậu bé thích ứng rất tốt với môi trường mới bên bạn bè và cô giáo.

Dù chỉ mới 2 tuổi nhưng con trai Thúy Diễm và Lương Thế Thành còn được quan tâm hơn cả bố mẹ. Những chia sẻ của vợ chồng nghệ sĩ liên quan đến bé Bảo Bảo đều nhận được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng.

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Cách đây ít ngày, vợ chồng nghệ sĩ tổ chức sinh nhật 2 tuổi cho con trai - Ảnh: FB

Ít giờ trước, diễn viên Thúy Diễm khiến dân mạng bật cười khi đăng tải bài viết kể về ngày đầu đi học của con trai.

Cô hài hước chia sẻ: "Cứ ngỡ bạn này tới trường chắc sẽ khóc banh chành ai dè... thấy cô, thấy bạn là quên mất luôn ba, mẹ, bà nội! Vào lớp bỡ ngỡ 1 tí xíu thôi, con đã hoà nhập thật nhanh cùng các bạn! Quên hết luôn tui là ai, đây là đâu và mê quá mê rồi! Bỏ mặc dàn phụ huynh lo lắng, bồi hồi đứng hồi hộp sau cánh cửa lớp! Thế là em say sưa với cô giáo và các bạn như những bạn nhỏ khác dù là lần đầu đến trường!".

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Hài hước chuyện con trai Thúy Diễm ngày đầu đi học, cứ tưởng khóc banh chành ai ngờ 'quên luôn ba mẹ' - Ảnh 3
Bé Bảo Bảo được bố mẹ chuẩn bị tươm tất trong lần đầu đến trường - Ảnh: FB

Chỉ sau 2 tiếng đến lớp, bà xã Lương Thế Thành vui mừng vì thấy được sự trưởng thành của con trai 2 tuổi. "Học xong 2 tiếng về nhà, ổng líu lo như chim non vậy, nói quá trời nói, lại ăn nhiều hơn và còn đòi tự ăn không cho đút, không biết học được những gì mà về kể huyên thuyên luôn! Cảm nhận thật yên tâm rồi! Ba mẹ, ông bà thở phào mừng vui", Thúy Diễm viết.

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Vợ chồng nghệ sĩ rưng rưng trong ngày đầu con trai đi học - Ảnh: FB

Thúy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn năm 2016, hiện họ có với nhau một con trai chung 2 tuổi. 4 năm sau ngày "về chung nhà", vợ chồng nghệ sĩ vẫn là cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí Việt. Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của cả hai khiến công chúng ngưỡng mộ.

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