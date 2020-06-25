Vợ chồng Lương Thế Thành tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con, hội mẹ bỉm sữa Thúy Diễm – Nguyệt Ánh cùng đọ sắc

Hậu trường 25/06/2020 11:59

Trong tiệc sinh nhật 2 tuổi của con trai Lương Thế Thành và Thúy Diễm, hội mẹ bỉm sữa bỗng chiếm trọn spotlight vì quá xinh đẹp.

Mới đây, Thúy Diễm đã chia sẻ loạt khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật 2 tuổi của con trai Bảo Bảo đến người hâm mộ. Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên viết: “Vậy là con trai yêu của ba mẹ đã chính thức tròn 2 tuổi! Ba mẹ thương chúc chàng trai nhỏ bé sẽ ngày càng ngoan ngoãn, biết yêu thương và mạnh mẽ! Con luôn luôn là ngôi sao sáng nhất của cả gia đình mình”.

Cám ơn ông bà nội luôn chăm sóc cho con mỗi khi ba mẹ đi làm, cám ơn cả gia đình và những người bạn thân thiết nhất đã ở bên cạnh chúc mừng sinh nhật cho con. Cả nhà yêu con - Brendan của ba mẹ”.

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Bài đăng của Thúy Diễm - Ảnh: FB

Được biết, nhân dịp sinh nhật 2 tuổi của con trai, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã tổ chức chuyến du lịch biển kết hợp với tiệc mừng cho quý tử. Theo đó, bữa tiệc được tổ chức cạnh bãi biển với sự tham gia của vợ chồng Kha Ly và nữ diễn viên Nguyệt Ánh.

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Những người bạn thân thiết và gia đình có mặt trong tiệc sinh nhật 2 tuổi của bé Bảo Bảo - Ảnh: FB

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Lương Thế Thành và Thúy Diễm đặc biệt chuẩn bị cho bé Bảo Bảo buổi tiệc cạnh bãi biển, được trang trí tỉ mỉ với tông màu xanh chủ đạo – Ảnh: FB

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Vợ chồng nữ diễn viên hạnh phúc bên con trai – Ảnh: FB

Tuy nhiên, chiếm trọn spotlight trong bữa tiệc này lại là khoảnh khắc đọ sắc của 3 mỹ nhân đình đám Thúy Diễm, Kha Ly và Nguyệt Ánh. Đều là những bà mẹ bỉm sữa nhưng Thúy Diễm và Nguyệt Ánh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc tươi trẻ chẳng kém gì Kha Ly.

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Dàn mỹ nhân Vbiz cùng đọ sắc - Ảnh: FB
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Kha Ly và ông xã đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn, nhiều người hy vọng cặp đôi sẽ sớm có ‘tin vui’ – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ tỏ ra vô cùng thích thú khi chứng kiến khoảnh khắc đọ sắc hiếm hoi của Thúy Diễm, Kha Ly và Nguyệt Ánh. Bên cạnh đó là những bình luận chúc mừng sinh nhật dành cho bé Bảo Bảo.

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