Vợ chồng Lương Thế Thành tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con, hội mẹ bỉm sữa Thúy Diễm – Nguyệt Ánh cùng đọ sắc

Mới đây, Thúy Diễm đã chia sẻ loạt khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật 2 tuổi của con trai Bảo Bảo đến người hâm mộ. Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên viết: “Vậy là con trai yêu của ba mẹ đã chính thức tròn 2 tuổi! Ba mẹ thương chúc chàng trai nhỏ bé sẽ ngày càng ngoan ngoãn, biết yêu thương và mạnh mẽ! Con luôn luôn là ngôi sao sáng nhất của cả gia đình mình”.

Cám ơn ông bà nội luôn chăm sóc cho con mỗi khi ba mẹ đi làm, cám ơn cả gia đình và những người bạn thân thiết nhất đã ở bên cạnh chúc mừng sinh nhật cho con. Cả nhà yêu con - Brendan của ba mẹ”.