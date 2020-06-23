Bị kẻ gian giả mạo lừa tiền, Thúy Diễm tiết lộ nhờ thói quen này đã giúp vợ chồng cô thoát nạn

Thúy Diễm lên tiếng cảnh báo và kêu gọi cư dân mạng report tài khoản Facebook mạo danh chồng của cô để lừa đảo.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Thúy Diễm gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái cảnh báo về tài khoản giả mạo: “Cảnh báo mọi người! Giả mạo Facebook Lương Thế Thành lừa gạt mượn tiền. Mọi người lưu ý, 2 vợ chồng mình chỉ có một trang Facebook duy nhất và có tích xanh chính chủ và không bao giờ kiểu nhờ vả mượn tiền kiểu này! Mọi người cẩn thận nhé!”.

Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Thúy Diễm, kẻ xấu đã lập tài khoản Facebook giả mạo Lương Thế Thành để đi mượn tiền những người bạn của vợ chồng cô.

Trước đó, đã có không ít người nổi tiếng bị kẻ xấu mạo danh tài khoản mạng xã hội để lừa đảo. Tuy nhiên, Thúy Diễm cho biết đây là lần đầu tiên vợ chồng cô gặp phải trường hợp này.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Anh Thành được bạn bè thông báo ngay khi bị nhắn tin lừa tiền nên vợ chồng tôi lập tức thông báo cho mọi người. May mắn không thiệt hại gì. Thêm nữa, xưa giờ, vợ chồng tôi không có mượn tiền linh tinh hay nhờ mấy chuyện nhạy cảm này nên bạn bè nhận tin nhắn là nghi ngờ ngay”.

Nhờ thói quen không nhờ vả hay mượn tiền linh tinh mà vợ chồng Thúy Diễm không bị mang tiếng oan – Ảnh: FB

Cuối bài viết, nữ diễn viên kêu gọi người hâm mộ report tài khoản giả mạo này: “Các bạn nào có thấy Facebook mang tên Thúy Diễm hay Lương Thế Thành không có tích xanh tức là mạo danh, giúp vợ chồng Diễm report nhé! Cám ơn mọi người”.

Dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc thay cho vợ chồng Lương Thế Thành.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-ke-gian-gia-mao-lua-tien-thuy-diem-tiet-lo-nho-thoi-quen-nay-da-giup-vo-chong-co-thoat-nan-363987.html