Bị kẻ gian giả mạo lừa tiền, Thúy Diễm tiết lộ nhờ thói quen này đã giúp vợ chồng cô thoát nạn

Hậu trường 23/06/2020 16:35

Thúy Diễm lên tiếng cảnh báo và kêu gọi cư dân mạng report tài khoản Facebook mạo danh chồng của cô để lừa đảo.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Thúy Diễm gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái cảnh báo về tài khoản giả mạo: “Cảnh báo mọi người! Giả mạo Facebook Lương Thế Thành lừa gạt mượn tiền. Mọi người lưu ý, 2 vợ chồng mình chỉ có một trang Facebook duy nhất và có tích xanh chính chủ và không bao giờ kiểu nhờ vả mượn tiền kiểu này! Mọi người cẩn thận nhé!”.

Bị kẻ gian giả mạo lừa tiền, Thúy Diễm tiết lộ nhờ thói quen này đã giúp vợ chồng cô thoát nạn - Ảnh 1
Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Thúy Diễm, kẻ xấu đã lập tài khoản Facebook giả mạo Lương Thế Thành để đi mượn tiền những người bạn của vợ chồng cô.

Trước đó, đã có không ít người nổi tiếng bị kẻ xấu mạo danh tài khoản mạng xã hội để lừa đảo. Tuy nhiên, Thúy Diễm cho biết đây là lần đầu tiên vợ chồng cô gặp phải trường hợp này.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Anh Thành được bạn bè thông báo ngay khi bị nhắn tin lừa tiền nên vợ chồng tôi lập tức thông báo cho mọi người. May mắn không thiệt hại gì. Thêm nữa, xưa giờ, vợ chồng tôi không có mượn tiền linh tinh hay nhờ mấy chuyện nhạy cảm này nên bạn bè nhận tin nhắn là nghi ngờ ngay”.

Bị kẻ gian giả mạo lừa tiền, Thúy Diễm tiết lộ nhờ thói quen này đã giúp vợ chồng cô thoát nạn - Ảnh 2

Nhờ thói quen không nhờ vả hay mượn tiền linh tinh mà vợ chồng Thúy Diễm không bị mang tiếng oan – Ảnh: FB

Cuối bài viết, nữ diễn viên kêu gọi người hâm mộ report tài khoản giả mạo này: “Các bạn nào có thấy Facebook mang tên Thúy Diễm hay Lương Thế Thành không có tích xanh tức là mạo danh, giúp vợ chồng Diễm report nhé! Cám ơn mọi người”.

Dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc thay cho vợ chồng Lương Thế Thành.

Hậu tránh dịch, Thúy Diễm và Lương Thế Thành ‘trốn con’ đi du lịch, rủ nhau khoe body mướt mát

Hậu tránh dịch, Thúy Diễm và Lương Thế Thành ‘trốn con’ đi du lịch, rủ nhau khoe body mướt mát

Sau khoảng thời gian xa gia đình, nữ diễn viên Thúy Diễm đã có chuyến du lịch hâm nóng tình cảm cùng ông xã Lương Thế Thành.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Diễm và Lương Thế Thành Lương Thế Thành diễn viên Thúy Diễm

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026