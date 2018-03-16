Lộ lý do bất ngờ khiến Hoa hậu Hương Giang quyết đòi về nước sớm hơn lịch trình

Người hâm mộ vây kín để xin chữ ký khi bắt gặp Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 – Hương Giang tại sân bay Thái Lan.
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Sau khi xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng. Nhiều người hâm mộ hi vọng cô sẽ sớm về nước để được trực tiếp chia sẻ niềm vui với thần tượng. Song tân Hoa hậu cho biết cô sẽ phải ở lại Thái Lan khoảng 2 tuần để hoàn tất các hoạt động giao lưu với truyền thông và khán giả.
Tuy nhiên, hiện tại Hương Giang đang có mặt tại sân bay Thái Lan làm thủ tục về nước. Vì sự mong đợi của công chúng tại Việt Nam, tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế đã xin phép ban tổ chức (BTC) về nước sớm so với dự định.
Cách đây ít phút, trên trang Facebook cá nhân, Hương Giang vừa chia sẻ hình ảnh được người hâm mộ vây quanh tại sân bay Thái Lan.
Theo lịch trình thì 16 giờ hôm nay (16/3), Hương Giang sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, giờ bay đã bị delay 1 giờ đồng hồ nên lịch trình có chút ít xáo trộn. Hương Giang sẽ về nước giao lưu với khán giả, sau đó cô sẽ quay lại Thái Lan để hoàn tất lịch trình mà BTC đã đưa ra.