Lộ lý do bất ngờ khiến Hoa hậu Hương Giang quyết đòi về nước sớm hơn lịch trình

Hậu trường 16/03/2018 17:04

Người hâm mộ vây kín để xin chữ ký khi bắt gặp Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 – Hương Giang tại sân bay Thái Lan.

Sau khi xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng. Nhiều người hâm mộ hi vọng cô sẽ sớm về nước để được trực tiếp chia sẻ niềm vui với thần tượng. Song tân Hoa hậu cho biết cô sẽ phải ở lại Thái Lan khoảng 2 tuần để hoàn tất các hoạt động giao lưu với truyền thông và khán giả.

Tuy nhiên, hiện tại Hương Giang đang có mặt tại sân bay Thái Lan làm thủ tục về nước. Vì sự mong đợi của công chúng tại Việt Nam, tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế đã xin phép ban tổ chức (BTC) về  nước sớm so với dự định.

Lộ lý do bất ngờ khiến Hoa hậu Hương Giang quyết đòi về nước sớm hơn lịch trình - Ảnh 1
Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh: Internet

Cách đây ít phút, trên trang Facebook cá nhân, Hương Giang vừa chia sẻ hình ảnh được người hâm mộ vây quanh tại sân bay Thái Lan.

Lộ lý do bất ngờ khiến Hoa hậu Hương Giang quyết đòi về nước sớm hơn lịch trình - Ảnh 2
Hương Giang chụp ảnh cùng người hâm mộ tại sân bay Thái Lan - Ảnh: FBNV

Theo lịch trình thì 16 giờ hôm nay (16/3), Hương Giang sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, giờ bay đã bị delay 1 giờ đồng hồ nên lịch trình có chút ít xáo trộn. Hương Giang sẽ về nước giao lưu với khán giả, sau đó cô sẽ quay lại Thái Lan để hoàn tất lịch trình mà BTC đã đưa ra.

Lộ lý do bất ngờ khiến Hoa hậu Hương Giang quyết đòi về nước sớm hơn lịch trình - Ảnh 3
Người đẹp được fan vây kín tại sân bay - Ảnh: FBNV
Lộ lý do bất ngờ khiến Hoa hậu Hương Giang quyết đòi về nước sớm hơn lịch trình - Ảnh 4
Tân hoa hậu khá thân thiện với công chúng - Ảnh: FBNV
Lộ lý do bất ngờ khiến Hoa hậu Hương Giang quyết đòi về nước sớm hơn lịch trình - Ảnh 5
Có thể thấy cô diện đồ khá đơn giản, năng động tại sân bay - Ảnh: FBNV
Lộ lý do bất ngờ khiến Hoa hậu Hương Giang quyết đòi về nước sớm hơn lịch trình - Ảnh 6
Cư dân mạng háo hức trước sự trở về của Hoa hậu Hương Giang - Ảnh: FBNV
Mẹ Hương Giang từng nghĩ con gái bị ma nhập nên mới đòi đi chuyển giới, đã mời thầy về 'trừ tà'

Mẹ Hương Giang từng nghĩ con gái bị ma nhập nên mới đòi đi chuyển giới, đã mời thầy về 'trừ tà'

Mẹ tân Hoa hậu Chuyển giới từng mời thầy bói về làm lễ "trừ tà" cho con nhưng khi sự việc chưa thành thì Hương Giang đã bí mật bay sang Thái Lan làm phẫu thuật một mình.

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