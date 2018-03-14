Cục NTBD chính thức lên tiếng về chiến thắng của Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018

Hậu trường 14/03/2018 17:31

Sau chiến thắng của Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) bất ngờ lên tiếng.

Những ngày qua, thông tin Hương Giang Idol đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đang tràn ngập khắp các trang mạng xã hội. Với nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng và sự thông minh của mình, cô đã xuất sắc vượt qua rất nhiều thí sinh khắp thế giới để giành vương miện quý giá.

Cục NTBD chính thức lên tiếng về chiến thắng của Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh 1
Hương Giang xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 trong niềm tự hào của khán giả cả nước - Ảnh: Internet

Trước chiến thắng ngoạn mục của Hương Giang Idol, mới đây đại diện Cục NTBD vừa chính thức lên tiếng. Cụ thể, ông Nguyễn Quang Vinh - Quyền Cục Trưởng Cục NTBD vừa gửi lời chúc mừng đến tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế: “Xem Hương Giang tự tin trong các phần thi, tôi cảm thấy xúc động. Thành tích mà bạn ấy đạt được rất xứng đáng để nhận lời khen. Bản thân nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp của Hương Giang cũng đã gửi lời chúc mừng, thậm chí đi cùng bạn ấy để cổ vũ".

Ông cho rằng cần ghi nhận nỗ lực cá nhân của Hương Giang, dù đây không phải là thành tích trong hoạt động của ngành nghệ thuật nước nhà nói chung. Tuy nhiên đó chính là thành tích ấn tượng trong sự nghiệp của chân dài này.

Cục NTBD chính thức lên tiếng về chiến thắng của Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh 2
Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Hương Giang giành chiến thắng thuyết phục nhờ tài năng và sự thông minh của mình - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó khi Hương Giang gửi hồ sơ xin phép tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế, Cục NTBD cũng từng ủng hộ.

Dù trường hợp của Hương Giang chưa có trong quy định cụ thể, nhưng khi xét duyệt và thấy nguyện vọng chính đáng của cô, dù không thể cấp phép, Cục NTBD vẫn hướng dẫn tân hoa hậu tham gia thi.

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