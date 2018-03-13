Đàm Vĩnh Hưng vô tình để lộ mối quan hệ không bình thường với Hoa hậu Hương Giang

Hậu trường 13/03/2018 16:23

Sau khi Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người ngạc nhiên khi hé lộ mối quan hệ đặc biệt với mỹ nhân tuổi 27.

Trước đây, "Ông hoàng nhạc Việt" chẳng mấy khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng Hương Giang Idol nhưng kể từ khi người đẹp đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, nam ca sĩ đã không giấu được niềm hạnh phúc, liên tục chia sẻ trạng thái vui mừng trên trang cá nhân. 

Đàm Vĩnh Hưng vô tình để lộ mối quan hệ không bình thường với Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng không ngại gọi Hương Giang là 'vợ cũ' khiến nhiều người 'há hốc mồm' - Ảnh: FBNV

Dựa vào những hành động khó hiểu của cả hai, không ít người nghi ngờ họ có tình cảm trên mức đồng nghiệp và gửi lời chúc mừng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều khán giả cho rằng đây chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, không có gì đáng bàn luận.

Dù vậy, Đàm Vĩnh Hưng dường như không quan tâm đến những lời đồn đoán của cư dân mạng. Anh khiến nhiều người "sốc" khi vô tư gọi Hương Giang là vợ cũ, đồng thời công khai thông báo vừa mới bay sang Thái Lan để hẹn hò cùng tân Hoa hậu.

Đàm Vĩnh Hưng vô tình để lộ mối quan hệ không bình thường với Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng rất thương và nể phục bản lĩnh của Hương Giang - Ảnh: FBNV
Đàm Vĩnh Hưng vô tình để lộ mối quan hệ không bình thường với Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng vô tình để lộ mối quan hệ không bình thường với Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 4
Nhiều người nghi ngờ họ có mối quan hệ đặc biệt - Ảnh: FBNV
Đàm Vĩnh Hưng vô tình để lộ mối quan hệ không bình thường với Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng rất xúc động mỗi khi chứng kiến Hương Giang Idol thành công - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng vô tình để lộ mối quan hệ không bình thường với Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 6
Hai anh em từng sánh đôi ở nhiều sự kiện lớn - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng vô tình để lộ mối quan hệ không bình thường với Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 7
Đàm Vĩnh Hưng vô tình để lộ mối quan hệ không bình thường với Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 8
Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng bay hẳn sang Thái Lan để thăm 'vợ cũ' - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng vô tình để lộ mối quan hệ không bình thường với Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 9
Một hình ảnh thân thiết khác của cặp đôi - Ảnh: Internet
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