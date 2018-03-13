Đàm Vĩnh Hưng vô tình để lộ mối quan hệ không bình thường với Hoa hậu Hương Giang

Sau khi Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người ngạc nhiên khi hé lộ mối quan hệ đặc biệt với mỹ nhân tuổi 27.
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Trước đây, "Ông hoàng nhạc Việt" chẳng mấy khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng Hương Giang Idol nhưng kể từ khi người đẹp đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, nam ca sĩ đã không giấu được niềm hạnh phúc, liên tục chia sẻ trạng thái vui mừng trên trang cá nhân.
Dựa vào những hành động khó hiểu của cả hai, không ít người nghi ngờ họ có tình cảm trên mức đồng nghiệp và gửi lời chúc mừng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều khán giả cho rằng đây chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, không có gì đáng bàn luận.
Dù vậy, Đàm Vĩnh Hưng dường như không quan tâm đến những lời đồn đoán của cư dân mạng. Anh khiến nhiều người "sốc" khi vô tư gọi Hương Giang là vợ cũ, đồng thời công khai thông báo vừa mới bay sang Thái Lan để hẹn hò cùng tân Hoa hậu.