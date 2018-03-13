Những ngày qua, thông tin Hương Giang Idol đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tràn ngập khắp các trang mạng xã hội. Rất nhiều khán giả, bạn bè cùng đồng nghiệp trong làng giải trí Việt đã gửi lời chúc mừng đến tân Hoa hậu.

Trước những phản ứng tiêu cực, Phi Thanh Vân cho rằng nhiều người đang cố tình chia rẽ tình cảm thân thiết của mình và Hương Giang.

Tuy nhiên, khi dùng câu thành ngữ “Gieo nhân nào gặt quả đó” để nói về chiến thắng của đồng nghiệp, Phi Thanh Vân lại khiến công chúng không thể nhịn cười. Vì câu thành ngữ này được dùng để chỉ luật nhân quả báo ứng của người xưa.

Bức xúc về việc này, “Nữ hoàng dao kéo” vừa đăng tải dòng trạng thái mượn lời Phật dạy đáp trả.

Nữ diễn viên Cô gái xấu xí bức xúc trước phản ứng tiêu cực của dư luận - Ảnh: FBNV

Phi Thanh Vân viết: “Yêu em thật nhiều tân Hoa hậu Hương Giang của chị. Ngoài kia ai có nói gì cũng bỏ ngoài tai em yêu nhé, cuộc sống muôn màu vạn trạng. Có những màu tươi sáng đẹp rực rỡ như ánh sáng cầu vồng hay ánh hào quang sân khấu, thì cũng có những màu sắc u ám, ảm đạm của bóng đêm và những tội lỗi của loài người gây ra.

Ai muốn nghĩ sai trái hãy cứ mặc họ nghĩ, vì chỉ họ mới hiểu họ rảnh như thế nào! Ai muốn mang ác khẩu nghiệp thì hãy để họ tạo và gánh khẩu nghiệp, quỷ thần chứng giám trên hai vai họ! Ai muốn chia rẽ tình cảm của chị dành cho em, chị sẽ mặc kệ, vì tình cảm ấy không ai chia rẽ được vì nó đến từ trái tim và tâm trí của chị dành cho em. Mãi mãi xinh đẹp và thành công em yêu nhé. Chị tin em sẽ còn vươn xa hơn nữa.

Phi Thanh Vân cũng 'không phải dạng vừa đâu' với lời đáp trả này - Ảnh: FBNV

Luật nhân quả vốn dĩ luôn hiện hữu tồn tại cùng chúng ta từ khi sinh ra đến khi mất đi, không những chỉ kiếp này mà còn sang cả kiếp sau.

Sống tốt sẽ gặp người tốt! Làm quý nhân của mọi người thì sẽ luôn được gặp quý nhân, học giỏi siêng năng thì sẽ thành công và giàu có. Yêu thương chân thành sẽ nhận lại được yêu thương chân thành, đôi khi còn nhiều hơn gấp bội phần!

Trong cuộc sống luôn có hai chiều: Thuận và nghịch, ngược và xuôi, trắng và đen... Nhân quả cũng vậy, Vân mong những con người hay ghen ghét và đố kỵ người khác, chuyên đi moi móc và nói xấu những người xung quanh hay thành công hơn mình, xinh đẹp và tài giỏi hơn mình, nên tu tâm dưỡng tánh, trao dồi kiến thức, tập trung rèn luyện trí tuệ để làm giàu cho mình và cho xã hội, thay vì làm việc vô bổ vì ghen tỵ và đố kỵ lẫn nhau".

Dòng trạng thái của cô nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh một số lời khen, nhiều người cho rằng Phi Thanh Vân đang chống chế cho sự thiếu hiểu biết của mình.