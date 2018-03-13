Lộ ảnh Hương Giang bí mật hẹn hò nam thần ở Thái Lan giữa đêm khuya, bạn sẽ choáng khi biết danh tính

Hậu trường 13/03/2018 11:49

Những hình ảnh Hương Giang hẹn hò cùng một chàng trai sở hữu gu thời trang cực chất được một khán giả ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, Hương Giang xuất sắc giành vương viện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 vào tối 9/3.

Trong suốt hành trình 2 tháng tham gia cuộc thi, tuy phải đối mặt với nhiều thử thách khó khăn nhưng bằng sự tự tin và bản lĩnh làm chủ sân khấu, Hương Giang đã làm nên kỳ tích đáng ngưỡng mộ, trở thành niềm tự hào của hàng triệu khán giả quê nhà.

Lộ ảnh Hương Giang bí mật hẹn hò nam thần ở Thái Lan giữa đêm khuya, bạn sẽ choáng khi biết danh tính - Ảnh 1
Sau hành trình dài nỗ lực không ngừng nghỉ, Hương Giang đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh: Internet 

Sau khi trở thành đương kim Hoa hậu, Hương Giang chưa thể về nước ngay mà phải nán lại Thái Lan thêm một thời gian để nhận nhiệm vụ mới. Cô tất bật với lịch trình dày đặc các hoạt động như tham gia các chương trình truyền hình, giao lưu với báo chí quốc tế và gặp gỡ một số nhân vật quan trọng.

Bận rộn là vậy nhưng khuya ngày 12/3, nhiều khán giả bất ngờ khi bắt gặp tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế đang tay trong tay với một người đàn ông điển trai, có gu thời trang cực chất. Những hình ảnh hẹn hò bí mật của cô được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Lộ ảnh Hương Giang bí mật hẹn hò nam thần ở Thái Lan giữa đêm khuya, bạn sẽ choáng khi biết danh tính - Ảnh 2
Hình ảnh Hương Giang tay trong tay với một người đàn ông bị khán giả tại Thái Lan ghi lại - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ lại những hình ảnh này và thú nhận đó là mình. "Ông hoàng nhạc Việt" gây choáng khi tiết lộ mới bay qua Thái Lan để hẹn hò đàn em và được cô tiếp đón rất chu đáo.

Lộ ảnh Hương Giang bí mật hẹn hò nam thần ở Thái Lan giữa đêm khuya, bạn sẽ choáng khi biết danh tính - Ảnh 3
Nam thần bí mật không ai khác chính là Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Qua những chia sẻ thật lòng trên trang cá nhân, nam ca sĩ gây bất ngờ khi hé lộ cách cư xử của Hương Giang sau khi đăng quang. Dù đã là đương kim Hoa hậu nhưng người đẹp chuyển giới vẫn giữ phong cách trò chuyện gần gũi, hài hước như trước đây khiến Đàm Vĩnh Hưng rất hài lòng.

Lộ ảnh Hương Giang bí mật hẹn hò nam thần ở Thái Lan giữa đêm khuya, bạn sẽ choáng khi biết danh tính - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng và Hương Giang có mối quan hệ thân thiết như ruột thịt - Ảnh: Internet
Lộ ảnh Hương Giang bí mật hẹn hò nam thần ở Thái Lan giữa đêm khuya, bạn sẽ choáng khi biết danh tính - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng kể lại cuộc trò chuyện thú vị khi gặp Hương Giang ở Thái Lan - Ảnh: Internet
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