Choáng với giải thưởng 'khủng' mà Hương Giang nhận được khi lên ngôi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Hậu trường 12/03/2018 15:58

Trở thành đương kim Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang không chỉ nắm trong tay nhiều giải thưởng giá trị mà còn chiếm được tình cảm của hàng triệu khán giả hâm mộ khắp mọi nơi trên thế giới.

Dù sinh ra không may mắn như người bình thường nhưng Hương Giang luôn cố gắng thay đổi bản thân, vượt lên số phận. Sau 7 năm nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng chàng trai bị kỳ thị năm nào đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. 

Sau khi lên ngôi Hoa hậu, những hình ảnh đẹp về Hương Giang xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội. Khán khả khắp nơi đều dành tặng đại diện Việt Nam những tình cảm yêu mến, sự ngưỡng mộ ngút trời về tài năng lẫn nhân cách của cô. Bên cạnh đó, cũng không ít người thắc mắc về những giải thưởng mà Hương Giang nhận được khi trở thành đương kim Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Choáng với giải thưởng 'khủng' mà Hương Giang nhận được khi lên ngôi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Ảnh 1
Những giải thưởng giá trị mà Hương Giang nhận được sau khi đăng quang - Ảnh: Internet

Qua tìm hiểu, được biết chiếc vương miện mà Hương Giang nhận được có giá khoảng 10.000 USD, kèm theo kỷ niệm chương của chương trình cũng có mức giá khủng không kém. Bên cạnh đó, tân Hoa hậu còn được ban tổ chức tặng riêng 450.000 baht Thái (tương đương khoảng 12.500 USD).

Ngoài những giải thưởng bằng tiền mặt, Hương Giang còn được trao quyền sử dụng miễn phí một căn hộ cao cấp tại Thái Lan trong suốt thời gian đương nhiệm, chưa kể đến những phần quà giá trị khác từ các nhà tài trợ.

Choáng với giải thưởng 'khủng' mà Hương Giang nhận được khi lên ngôi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Ảnh 2
Bằng sự thông minh và bản lĩnh, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới 2018 đầy thuyết phục - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Hương Giang còn ẳm thêm hai giải phụ là Tài năng và Truyền thông. Mỗi giải thưởng này mang về cho người đẹp 2.500 USD. Ban tổ chức chương trình cũng lo chu đáo phần ăn ở, đi lại cho tân Hoa hậu trong những ngày cư ngụ tại Thái Lan, đồng thời trang bị vé máy bay trở về nước sau khi người đẹp kết thúc các hoạt động tại quốc gia này.

Choáng với giải thưởng 'khủng' mà Hương Giang nhận được khi lên ngôi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Ảnh 3
Ngoài chiếc vương miện đắt đỏ, Hương Giang còn được tặng kỷ niệm chương giá trị - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có lẽ phần thưởng to lớn nhất mà Hương Giang nhận được vào thời điểm bây giờ chính là tình cảm của người hâm mộ. Hàng triệu khán giả nước nhà đều cảm thấy tự hào trước chiến thắng lịch sử của Hương Giang.

Ai ai cũng mong ngóng ngày tân Hoa hậu trở về để bày tỏ tình cảm yêu mến. Bên cạnh đó, người đẹp cũng rất xúc động trước sự quan tâm nồng nhiệt của người hâm mộ tại Thái Lan.

Choáng với giải thưởng 'khủng' mà Hương Giang nhận được khi lên ngôi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Ảnh 4
Phần thưởng giá trị nhất mà Hương Giang nhận được chính là tình cảm của người hâm mộ - Ảnh: Internet
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