Hành động đầu tiên của Hoa hậu Hương Giang sau đêm đăng quang khiến nhiều người rớt nước mắt

Tỉnh dậy sau một đêm trở thành tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang vẫn chưa thể tin vào những gì vừa diễn ra với mình.

Tối 9/3, người hâm mộ cả nước như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi Hương Giang được xướng tên cho ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới 2018. Dù đại diện Việt Nam được đánh giá cao trong các vòng thi nhưng không mấy ai dám mơ đến chuyện Hương Giang sẽ vượt mặt các đối thủ nặng ký đến từ các nước, đặc biệt là Thái Lan để mang vinh quang trở về. Thế nhưng, bằng sự tin và bản lĩnh của mình, Hương Giang đã làm nên kỳ tích đáng ngưỡng mộ tại đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh dành riêng cho cộng đồng người chuyển giới. Không chỉ vậy, người đẹp còn ẵm thêm 2 giải phụ: Tài năng và Truyền thông.

Tối 9/3, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đầy thuyết phục - Ảnh: Internet Ngay trong giây phút đăng quang, Hương Giang đã không giấu được sự xúc động nhưng vẫn cố nén giọt nước mắt để chung vui với gia đình, người hâm mộ. Sau một đêm đáng nhớ nhất đời, tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 vừa chia sẻ cảm xúc của mình trên trang cá nhân.

"Hãy tin rằng điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc sống này, chỉ cần bạn có niềm tin và nỗ lực cho niềm tin đó! Tỉnh dậy sau đêm qua mọi chuyện vẫn như giấc mơ, thực sự đến giờ phút này Giang vẫn chưa tin được mình sẽ trở thành Miss International Queen 2018", Hương Giang viết. Hương Giang so sánh hai thời khắc chụp ảnh bên bố mẹ để ghi nhớ ngày mình đã thành công - Ảnh: FBNV Nói về chiến thắng lịch sử của mình, tân Hoa hậu không quên gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình, các chuyên gia make up, trang phục, khán giả hâm mộ và những người đồng hành cùng cô suốt chặng đường hơn 2 tháng qua. Hương Giang cứ ngỡ mọi thứ là một giấc mơ - Ảnh: FBNV

Nhan sắc không kém cạnh, cuộc sống êm đềm của chị gái ruột Tân Hoa hậu chuyển giới Hương Giang Bất ngờ hơn nữa, người chị gái này cũng tên là Nguyễn Hương Giang. Đúng ra là nghệ danh Hương Giang của tân Hoa hậu chuyển giới hiện tại chính là bắt nguồn từ việc cô nàng khi trước đã mượn chứng minh thư của chị gái mình để tham gia Việt Nam Idol.

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