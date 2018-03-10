Hoa hậu Hương Giang và mối tình đơn phương nhiều cay đắng với hot boy U23 Việt Nam

Dù vừa xuất sắc đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 nhưng ít ai biết, Hương Giang Idol từng rất buồn khi bị cầu thủ U23 Việt Nam - Nguyễn Trọng Đại khước từ tình cảm.

Tối 9/3, Hương Giang Idol đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 được tổ chức tại Thái Lan. Tuy từng bị đánh giá thấp hơn đại diện nước chủ nhà nhưng trong suốt chặng đường 2 tháng tham gia cuộc thi, người đẹp Việt Nam đã chứng minh bản thân là một cô gái đẹp toàn diện cả về nhan sắc, tính cách lẫn trí tuệ. Và đúng như dự đoán trước đó của nhiều sao Việt, cuối cùng chiến thắng đã gọi tên Hương Giang trong sự reo hò của hàng triệu người hâm mộ cả nước. Trong khi đó, bố mẹ nữ ca sĩ không giấu được niềm hạnh phúc, đã bật khóc ngay khi lên sân khấu chúc mừng con.

Không phụ lòng mong đợi của khán giả, Hương Giang xuất sắc đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh: Internet Sau đêm chung kết cuộc thi, nhan sắc của Hương Giang được ca ngợi khắp nơi trên các diễn đàn dành cho nam giới. Cùng với đó, nhiều cư dân mạng chia sẻ lại bức thư tỏ tình của nữ ca sĩ từng gửi cho cầu thủ U23 Việt Nam - Nguyễn Trọng Đại. Họ tỏ ra tiếc nuối khi anh chàng này bỏ qua một Hoa hậu Quốc tế tương lai. Hương Giang từng có tình cảm đơn phương với cầu thủ Nguyễn Trọng Đại - Ảnh: Internet “Giang hâm mộ đội trưởng Nguyễn Trọng Đại, nhân vật đang được săn lùng nhất tuyển U.19 Việt Nam. Cậu ấy quá tài năng. Giang vô cùng cảm phục. Đại ơi, chị biết em rất vất vả để cùng đội U.19 Việt Nam lọt vào World Cup U.20 vào năm sau.

Chàng trai cao 1m80, nặng 73 kg khiến Giang không thể cầm lòng. Đại à, chị biết chị nhiều tuổi hơn em, nhưng mà…không nhiều lắm đâu. Hãy tin chị đi. Hãy cho chị một cơ hội. Hãy kết bạn với chị trên Facebook nhé. Chị xin em đấy. Nếu em xem được chương trình này, hãy cho chị được làm bạn em nhé. Chị cũng biết em đã có bạn gái, nhưng cứ cho chị một cơ hội”, Hương Giang viết. Thời điểm Hương Giang tỏ tình là sau khi U19 Việt Nam xuất sắc giành vé tham dự U20 World Cup 2017. Khi đó, Trọng Đại là đội trưởng tài năng đã góp công không nhỏ trong chiến thắng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Do vậy, việc Hương Giang say nắng chàng trai khôi ngô, vui tính này cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, lời tỏ tình của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đã bị từ chối do Trọng Đại đã có người yêu. Nguyễn Trọng Đại từ chối Hương Giang vì đã có bạn gái - Ảnh: Internet

Chia sẻ xúc động của mẹ Hương Giang khi con gái đăng quang Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018 Trong đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018, bố mẹ Hương Giang đã có mặt ở Thái Lan để cổ vũ cho con gái.

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