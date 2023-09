Hoa hậu Hương Giang và mối tình đơn phương nhiều cay đắng với hot boy U23 Việt Nam

Chàng trai cao 1m80, nặng 73 kg khiến Giang không thể cầm lòng. Đại à, chị biết chị nhiều tuổi hơn em, nhưng mà…không nhiều lắm đâu. Hãy tin chị đi. Hãy cho chị một cơ hội. Hãy kết bạn với chị trên Facebook nhé. Chị xin em đấy. Nếu em xem được chương trình này, hãy cho chị được làm bạn em nhé. Chị cũng biết em đã có bạn gái, nhưng cứ cho chị một cơ hội”, Hương Giang viết.

Thời điểm Hương Giang tỏ tình là sau khi U19 Việt Nam xuất sắc giành vé tham dự U20 World Cup 2017. Khi đó, Trọng Đại là đội trưởng tài năng đã góp công không nhỏ trong chiến thắng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Do vậy, việc Hương Giang say nắng chàng trai khôi ngô, vui tính này cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, lời tỏ tình của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đã bị từ chối do Trọng Đại đã có người yêu.