Đàm Vĩnh Hưng dự đoán Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018

Trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Đàm Vĩnh Hưng có niềm tin rằng Hương Giang không chỉ lọt Top 3 mà còn mang vinh quang trở về.
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Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ loạt ảnh gợi cảm của Hương Giang để gửi lời chúc đến đàn em trước thềm chung kết cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. "Ông hoàng nhạc Việt" dành tặng thí sinh nước nhà nhiều lời khen có cánh, đồng thời bày tỏ quan điểm rằng nếu giám khảo công tâm thì Hương Giang chắc chắn sẽ tỏa sáng nhất đêm nay.
"Nói thiệt lòng nha! Tui tin giám khảo nước ngoài trung thực với cảm xúc và thẩm mỹ của mình mà không hề bị một áp lực nào chi phối...
Con bé Nguyễn Hương Giang này nhất định phải nằm trong Top 3. Mang vương miện về nộp cho quê hương nhé bé ơi. Toả sáng nhất đêm nay nha!
Anh thích sự lựa chọn của em. Ngay cả chiêu giấu đồ thật trong chung kết tối nay! Mong em sẽ đăng quang như chiếc 'vương miện phong thuỷ' mà anh em mình đã đùa giỡn khi dắt em đi chọn áo dài ở ABC nhé", Đàm Vĩnh Hưng viết.