Đàm Vĩnh Hưng dự đoán Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018

Hậu trường 09/03/2018 17:00

Trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Đàm Vĩnh Hưng có niềm tin rằng Hương Giang không chỉ lọt Top 3 mà còn mang vinh quang trở về.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ loạt ảnh gợi cảm của Hương Giang để gửi lời chúc đến đàn em trước thềm chung kết cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. "Ông hoàng nhạc Việt" dành tặng thí sinh nước nhà nhiều lời khen có cánh, đồng thời bày tỏ quan điểm rằng nếu giám khảo công tâm thì Hương Giang chắc chắn sẽ tỏa sáng nhất đêm nay.

Đàm Vĩnh Hưng dự đoán Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng động viên đàn em trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh: FBNV

"Nói thiệt lòng nha! Tui tin giám khảo nước ngoài trung thực với cảm xúc và thẩm mỹ của mình mà không hề bị một áp lực nào chi phối...

Con bé Nguyễn Hương Giang này nhất định phải nằm trong Top 3. Mang vương miện về nộp cho quê hương nhé bé ơi. Toả sáng nhất đêm nay nha! 

Anh thích sự lựa chọn của em. Ngay cả chiêu giấu đồ thật trong chung kết tối nay! Mong em sẽ đăng quang như chiếc 'vương miện phong thuỷ' mà anh em mình đã đùa giỡn khi dắt em đi chọn áo dài ở ABC nhé", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Đàm Vĩnh Hưng dự đoán Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh 2
Tối nay 9/3, Hương Giang sẽ bước vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế được tổ chức tại Thái Lan - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng dự đoán Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh 3
Với những gì đã thể hiện trong những vòng thi vừa qua, Hương Giang được đánh giá là đối thủ 'đáng gờm' tại cuộc thi năm nay - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng dự đoán Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh 4
Hương Giang và người đẹp nước chủ nhà chơi rất thân với nhau - Ảnh: Internet
Ngọc Trinh khen hết lời, Thanh Duy sang Thái cổ vũ Hương Giang Idol

Ngọc Trinh khen hết lời, Thanh Duy sang Thái cổ vũ Hương Giang Idol

Hôm nay 9.3, cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018 sẽ diễn ra đêm chung kết tại Thái Lan. Đại diện của Việt Nam là Hương Giang Idol đang có sự thể hiện xuất sắc khiến giới showbiz và người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi và đặt hy vọng vào cô.

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