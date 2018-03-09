Đoán U23 Việt Nam thua chưa đủ, Hoàng Hải Thu tiếp tục thách thức dư luận khi nói điều này về Hương Giang Idol

Sau khi hứng trọn cơn thịnh nộ của công chúng vì dự đoán đội tuyển U23 Việt Nam thua, Hoàng Hải Thu lại gây sốc vì bày tỏ quan điểm của mình về Hương Giang Idol.
Cơn sốt U23 Việt Nam đã lắng xuống, nhưng cái tên Hoàng Hải Thu thi thoảng vẫn được dư luận nhắc đến. Vì cô là người đẹp duy nhất dự đoán đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thất bại tại trận chung kết AFC Cup diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc) vừa qua.
Mới đây, Hoàng Hải Thu lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng khi cho rằng đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 – Hương Giang Idol sẽ trượt top 3.
Giữa lúc khán giả và hàng loạt nghệ sĩ Việt đang đặt nhiều kỳ vọng rằng Hương Giang Idol sẽ giành vương miện trở về thì dự đoán tiêu cực của Hoàng Hải Thu đã khiến công chúng vô cùng phẫn nộ.