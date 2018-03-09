Đoán U23 Việt Nam thua chưa đủ, Hoàng Hải Thu tiếp tục thách thức dư luận khi nói điều này về Hương Giang Idol

Hậu trường 09/03/2018 11:33

Sau khi hứng trọn cơn thịnh nộ của công chúng vì dự đoán đội tuyển U23 Việt Nam thua, Hoàng Hải Thu lại gây sốc vì bày tỏ quan điểm của mình về Hương Giang Idol.

Cơn sốt U23 Việt Nam đã lắng xuống, nhưng cái tên Hoàng Hải Thu thi thoảng vẫn được dư luận nhắc đến. Vì cô là người đẹp duy nhất dự đoán đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thất bại tại trận chung kết AFC Cup diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc) vừa qua.

Mới đây, Hoàng Hải Thu lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng khi cho rằng đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 – Hương Giang Idol sẽ trượt top 3.

Đoán U23 Việt Nam thua chưa đủ, Hoàng Hải Thu tiếp tục thách thức dư luận khi nói điều này về Hương Giang Idol - Ảnh 1
Dù đánh giá cao nhan sắc của Hương Giang Idol, nhưng Hoàng Hải Thu vẫn cho rằng đại diện Việt Nam sẽ trượt top 3 cuộc thi - Ảnh: FBNV
Đoán U23 Việt Nam thua chưa đủ, Hoàng Hải Thu tiếp tục thách thức dư luận khi nói điều này về Hương Giang Idol - Ảnh 2
Hoàng Hải Thu khiến dư luận tranh cãi với phát ngôn sốc của mình - Ảnh: FBNV

Giữa lúc khán giả và hàng loạt nghệ sĩ Việt đang đặt nhiều kỳ vọng rằng Hương Giang Idol sẽ giành vương miện trở về thì dự đoán tiêu cực của Hoàng Hải Thu đã khiến công chúng vô cùng phẫn nộ.

Đoán U23 Việt Nam thua chưa đủ, Hoàng Hải Thu tiếp tục thách thức dư luận khi nói điều này về Hương Giang Idol - Ảnh 3

Đoán U23 Việt Nam thua chưa đủ, Hoàng Hải Thu tiếp tục thách thức dư luận khi nói điều này về Hương Giang Idol - Ảnh 4
Chân dài này nhận rất nhiều chỉ trích vì phát ngôn của mình - Ảnh: FBNV
Đoán U23 Việt Nam thua chưa đủ, Hoàng Hải Thu tiếp tục thách thức dư luận khi nói điều này về Hương Giang Idol - Ảnh 5
Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng Hải Thu đang dùng scandal để PR bản thân - Ảnh: FBNV
Đoán U23 Việt Nam thua chưa đủ, Hoàng Hải Thu tiếp tục thách thức dư luận khi nói điều này về Hương Giang Idol - Ảnh 6
Hương Giang Idol nhận được nhiều kỳ vọng của khán giả Việt sau khi thắng giải Tài năng tại cuộc thi - Ảnh: Internet
Đoán U23 Việt Nam thua chưa đủ, Hoàng Hải Thu tiếp tục thách thức dư luận khi nói điều này về Hương Giang Idol - Ảnh 7
Nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng của Hương Giang Idol được đánh giá cao tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh: FBNV
Thật bất ngờ khi trung vệ Bùi Tiến Dũng U23 bất ngờ gửi lời nhắn tới Hương Giang Idol

Thật bất ngờ khi trung vệ Bùi Tiến Dũng U23 bất ngờ gửi lời nhắn tới Hương Giang Idol

Trước thềm Chung kết Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã dành lời chúc tốt đẹp đến Hương Giang tại cuộc thi.

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