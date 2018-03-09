Đoán U23 Việt Nam thua chưa đủ, Hoàng Hải Thu tiếp tục thách thức dư luận khi nói điều này về Hương Giang Idol

Cơn sốt U23 Việt Nam đã lắng xuống, nhưng cái tên Hoàng Hải Thu thi thoảng vẫn được dư luận nhắc đến. Vì cô là người đẹp duy nhất dự đoán đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thất bại tại trận chung kết AFC Cup diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc) vừa qua.

Mới đây, Hoàng Hải Thu lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng khi cho rằng đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 – Hương Giang Idol sẽ trượt top 3.