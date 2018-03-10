Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới, dân mạng quyết không tha cho Lâm Khánh Chi

Sau hành trình dài nỗ lực hết mình trên chặng đường đua giành vương miện, cuối cùng Hương Giang Idol đã xuất sắc bước lên vị trí cao nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Khuya ngày 9/3, khắp nơi trên mạng xã hội đều tràn ngập các status chúc mừng chiến thắng của nữ ca sĩ. Ai ai cũng phấn khởi, tự hào khi lần đầu tiên có một đại diện người chuyển giới của Việt Nam đăng quang tại đấu trường nhan sắc Quốc tế.