Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới, dân mạng quyết không tha cho Lâm Khánh Chi

Hậu trường 10/03/2018 11:25

Trong khi Hương Giang Idol được tung hô hết cỡ thì Lâm Khánh Chi lại cay đắng khi bị cư dân mạng dìm hàng thậm tệ.

Sau hành trình dài nỗ lực hết mình trên chặng đường đua giành vương miện, cuối cùng Hương Giang Idol đã xuất sắc bước lên vị trí cao nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Khuya ngày 9/3, khắp nơi trên mạng xã hội đều tràn ngập các status chúc mừng chiến thắng của nữ ca sĩ. Ai ai cũng phấn khởi, tự hào khi lần đầu tiên có một đại diện người chuyển giới của Việt Nam đăng quang tại đấu trường nhan sắc Quốc tế.

Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới, dân mạng quyết không tha cho Lâm Khánh Chi - Ảnh 1
Sau khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang trở thành thần tượng của hàng triệu cư dân mạng Việt Nam - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đi cùng với niềm hạnh phúc của Hương Giang là nỗi ê chề của Lâm Khánh Chi khi cô bị cư dân mạng đem ra chế ảnh, giễu cợt. Biết rõ cả hai từng có mâu thuẫn trong quá khứ nên nhiều người cho rằng Lâm Khánh Chi không vui khi Hương Giang thành công.

Họ liên tục tìm vào trang cá nhân của "công chúa" để lại bình luận trêu chọc. Thậm chí, nhiều anti-fan còn ghép ảnh bà xã Phi Hùng đang đội vương miện, mặc váy đỏ bên cạnh hình ảnh đẹp long lanh của Hương Giang nhằm mục đích dìm hàng.

Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới, dân mạng quyết không tha cho Lâm Khánh Chi - Ảnh 2
Dân mạng ghép ảnh hai người đẹp để so sánh độ sang - Ảnh: Internet
Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới, dân mạng quyết không tha cho Lâm Khánh Chi - Ảnh 3
Cách ăn mặc của Lâm Khánh Chi bị nhiều người giễu cợt - Ảnh: Internet
Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới, dân mạng quyết không tha cho Lâm Khánh Chi - Ảnh 4
Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới, dân mạng quyết không tha cho Lâm Khánh Chi - Ảnh 5
Nhiều người cho rằng Lâm Khánh Chi đang hậm hực với chiến thắng của Hương Giang - Ảnh: Internet
Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới, dân mạng quyết không tha cho Lâm Khánh Chi - Ảnh 6
Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới, dân mạng quyết không tha cho Lâm Khánh Chi - Ảnh 7
Các fan nhắc lại những phát ngôn trước đây của Lâm Khánh Chi để cười cợt - Ảnh: Internet
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