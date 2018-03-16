Mẹ Hương Giang từng nghĩ con gái bị ma nhập nên mới đòi đi chuyển giới, đã mời thầy về 'trừ tà'

Mẹ tân Hoa hậu Chuyển giới từng mời thầy bói về làm lễ "trừ tà" cho con nhưng khi sự việc chưa thành thì Hương Giang đã bí mật bay sang Thái Lan làm phẫu thuật một mình.

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, đường cong nữ tính và khả năng ứng xử thông minh, Hương Giang Idol đã xuất sắc đăng quang tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Hơn một tuần sau sự kiện lịch sử, bố mẹ cô vẫn chưa hết xúc động khi nghĩ về những khó khăn mà con gái phải trải qua. Chia sẻ trên tờ Pháp Luật, bà Đinh Thị Hiền nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng khi nghe Hương Giang đòi sang Thái Lan phẫu thuật thẩm mỹ cách đây 8 năm. Thời điểm đó, bà Hiền không sợ con bị kỳ thị nhưng lo lắng Hương Giang sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên ra sức ngăn cản. Bà đau đớn, dằn vặt, mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền chỉ để nghĩ cách giúp con từ bỏ ý định táo tợn.

Mẹ tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh: Báo Pháp Luật Tuy nhiên, khi đã dọa nạt, nói nặng nhẹ đủ cả nhưng vẫn không thể nào xoay chuyển ý nghĩ của đứa con khó tính, mẹ Hương Giang liền tìm đến thầy bói để xem tướng vận. Lúc đó, thầy phán "chắc như đinh đóng cột" rằng Hương Giang bị một ma nữ nhập nên mới đòi chuyển giới để giống người này. Ông thầy mách bà Hiền về làm lễ trừ tà, cúng xua đuổi vong ma ra khỏi người Hương Giang thì lập tức cô sẽ cắt tóc dài, thay đổi đổi giọng nói và trở về là một chàng trai bình thường. Tuy nhiên, khi sự việc chưa thành thì người đẹp đã trốn bố mẹ bay sang Thái khiến tất cả người thân đều bàng hoàng. “Tôi nghe vậy về nhà gom góp tiền làm lễ cho con. Buổi làm lễ đó mất nhiều thời gian, tiền của. Khi về nhà, tôi rụng rời chân tay khi biết Hiếu đã bay sang Thái để chuyển giới. Một mình con sang nước ngoài làm rất nhiều cuộc phẫu thuật, sống chết trong gang tấc, mẹ nào mà không lo lắng cho con”, Mẹ Hương Giang chia sẻ trên Báo Pháp Luật.

Từ một chàng trai bị kỳ thị giới tính, Hương Giang lột xác ngoạn mục trở thành cô gái xinh đẹp - Ảnh: Internet Tân Hoa hậu Chuyển giới ngày bé có tên là Ngọc Hiếu, sau này mượn tên của chị gái để đi thi Việt Nam Idol và từ đó đến nay gắn với nghệ danh Hương Giang Idol. Hồi tưởng về khoảng thời gian 20 năm trước, mẹ tân Hoa hậu Chuyển giới tiết lộ rằng từ nhỏ Ngọc Hiếu đã thích mặc đồ con gái, chơi búp bê và ăn nói nhỏ nhẹ. Lớn lên một chút, Hiếu bắt đầu bộc lộ giới tính thật khi để tóc dài, trang điểm và thường giấu gia đình mua đồ nữ về cất trong phòng. Tuy nhiên, bố mẹ Ngọc Hiếu chưa bao giờ chửi mắng hay hắt hủi con. Họ đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho Hiếu suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Tối 9/3 vừa qua, hai đấng sinh thành cũng đã có mặt ở Thái Lan để cỗ vũ con gái tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Bằng sự thông minh, tài năng và bản lĩnh, Hương Giang giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đầy thuyết phục - Ảnh: Internet

Cục NTBD chính thức lên tiếng về chiến thắng của Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Sau chiến thắng của Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) bất ngờ lên tiếng.

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