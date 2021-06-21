Lộ chi tiết chứng minh mối quan hệ thật giữa Lệ Quyên và gia đình tình trẻ Lâm Bảo Châu

Hậu trường 21/06/2021 21:19

Vừa qua, tình trẻ Lệ Quyên vừa đăng tải một bức ảnh chụp cùng bố và chị gái lên trang cá nhân. Nhưng điều khiến mọi người chú ý chính là đoạn tương tác chứng minh mối quan hệ của nữ ca sĩ và gia đình bạn trai.

Vừa qua, trên trang cá nhân, người mẫu Lâm Bảo Châu - tình trẻ của nữ ca sĩ Lệ Quyên - vừa đăng một bức ảnh trong quá khứ tại một bãi biển kèm theo dòng trạng thái vui vẻ khi nói về khoảnh khắc chụp cùng gia đình.

"Tối xem lại ảnh cười không nhặt được mồm. Ôi nhìn lại thời gian trôi qua quý giá hơn cả. Kỷ niệm 2 bố con, quên, cả bé mặc 2 mảnh sexy bên cạnh nữa" -  Lâm Bảo Châu viết trên trang cá nhân.

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Bài viết của người mẫu Lâm Bảo Châu - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng ngay lập tức đã khiến không ít cư dân mạng phải "ôm tim", hết lời khen ngợi vì nam người mẫu điển trai ngay khi còn nhỏ. Tuy nhiên, hút mắt nhất chắc có lẽ là màn tương tác qua lại giữa Lệ Quyên và người thân Lâm Bảo Châu.

Theo đó, "bé gái mặc 2 mảnh sexy" kia không ai khác chính là chị của nam người mẫu, cô đã hài hước bình luận bên dưới bài viết của em trai rằng: "Nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, ok?" và đính kèm hình ảnh lúc nhỏ của 2 người. Ngay sau đó, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên cũng có màn tham gia cực "ngọt" khi khen hai chị em dễ thương, còn trách yêu rằng nam người mẫu đã "tranh ăn" với chị.

"Hai chị em dễ thương, nhìn bằng nhau. Chắc chắn Hằng bị tranh ăn hết rồi nên không lớn" - Lệ Quyên tương tác với chị gái Lâm Bảo Châu.

Lộ chi tiết chứng minh mối quan hệ thật giữa Lệ Quyên và gia đình tình trẻ Lâm Bảo Châu - Ảnh 3

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Lệ Quyên theo giỏi chị gái người mẫu Lâm Bảo Châu trên Instagram -  Ảnh: Chụp màn hình

Qua đây, có thể thấy mối quan hệ giữa  Lệ Quyên và gia đình tình trẻ rất tốt như đã quen thân từ lâu. Thậm chí, có người còn phát hiện ra nữ ca sĩ cũng có theo dõi người chị này trên Instagram.

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 Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi ly hôn chồng đại gia, vào tháng 8/2020, nữ ca sĩ Lệ Quyên bắt đầu lộ nhiều khoảnh khắc xuất hiện cùng tình trẻ. Sau thời gian im lặng, cặp đôi đã cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Những hình ảnh bên nhau ngọt ngào thường được đôi tình nhân đăng tải.

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Từ khóa:   bạn trai ca sĩ Lệ Quyên Lệ Quyên Lâm Bảo Châu

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