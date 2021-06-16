Lộ bí mật sau câu chuyện 'ít show và cát xê thấp' của Hồ Văn Cường: 'Oét giọng, chênh phô không đúng nhịp'?

Hồ Văn Cường từng tâm sự: "Lúc bước vào tuổi dậy thì, em cũng vỡ giọng. Em sốc lắm, em cảm thấy buồn vì giọng không thanh và ngọt như lúc trước".

Những ngày vừa qua, ồn ào giữa mẹ nuôi Phi Nhung và con trai Hồ Văn Cường đang nhận nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Chính vì vậy, rất nhiều những câu chuyện và phát ngôn trong quá khứ cũng được dân mạng nhanh chóng lật lại để làm rõ cho vấn đề liên quan ở hiện tại. Gần đây, để làm rõ việc tại sao 5 năm Hồ Văn Cường không có nhiều tiền cat-xê thì quản lý Phi Nhung nói rằng giọng ca nhí có thời gian 2 năm không đi diễn, chạy show. Phi Nhung vướng lùm xùm không minh bạch tiền cat-xê đi diễn của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Mới đây nhất, dân tình đã rầm rộ chia sẻ lại đoạn clip Hồ Văn Cường hát tại một chương trình bị chênh phô, không có hơi, không còn giàu cảm xúc như hồi mới tham gia The Voice Kid nữa. Nhiều người dự đoán đây chính là lý do mà cậu bé ngày càng ít show và không đi diễn suốt nhiều năm.

Hình ảnh trong đoạn clip Hồ Văn Cường hát tại một chương trình được dân mạng chia sẻ lại trên mạng xã hội - Ảnh: Cắt từ clip Dưới đoạn clip, nhiều khán giả để lại bình luận không mấy tích cực về giọng hát của Hồ Văn Cường. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét giọng hát của em còn không hay bằng những người bán kẹo kéo. Bình luận của khán giả dưới đoạn clip được chia sẻ lại - Ảnh: Chụp màn hình Theo thông tin của VietNamNet, trước đây, Hồ Văn Cường từng tâm sự rằng mình rất sốc khi bị vỡ giọng lúc bước vào tuổi dậy thì. Em cũng tự cảm nhận rằng giọng mình không còn và ngọt như trước nữa. Những lần đi biểu diễn, vừa hát xong bước xuống sân khấu, có mấy cô chú vây lại chê giọng ca nhí hát chênh phô, không đúng nhịp. Em chia sẻ:

"Hát xong đi xuống sân khấu, có mấy cô chú vây lại nói rằng em hát bị 'oét giọng', bị chênh phô không đúng nhịp vì vỡ giọng rồi. Về đến nhà, em chỉ toàn đóng cửa phòng rồi khóc. Em biết đây là chuyện không thể tránh được nhưng vẫn ước nó không xảy đến với mình. Suốt 1 năm tập quen dần với chuyện vỡ giọng, em toàn khóc thôi". Hồ Văn Cường cảm thấy rất sốc khi bị vỡ giọng lúc bước vào tuổi dậy thì - Ảnh: Internet Ngoài ra, quán quân giọng ca nhí cũng từng cho biết mẹ nuôi Phi Nhùng cũng an ủi, động viên rất nhiều mỗi khi buồn tủi vì bị khán giả chê. Ngoài ra, còn được nữ ca sĩ chỉ dạy cách hát để hạn chế chênh phô. Hồ Văn Cường nhắc đến việc mẹ nuôi Phi Nhung: "Mẹ chỉ cho em cách điều chỉnh giọng hát sau khi vỡ giọng. Mẹ cũng hướng dẫn em cách lấy hơi, hát sao cho không còn phô nữa. Đến giờ thì em đã vượt qua áp lực tâm lý này rồi".

Học phí Hồ Văn Cường mập mờ, Quang Lê lại gây sốc khi bật mí học phí Phương Mỹ Chi tận… 200 triệu Quang Lê đã có những chia sẻ thẳng thắng về chuyện con nuôi đi hát và cho biết tiền cát sê anh chia cho Phương Mỹ Chi khá sòng phẳng.

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