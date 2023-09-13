Lộ bằng chứng vợ trẻ của Hồ Quang Hiếu đã mang thai con đầu lòng chỉ sau 1 tháng đám hỏi?

Hậu trường 13/09/2023 13:38

Hồ Quang Hiếu nói gì trước thông tin vợ chồng anh đã có tin vui nhưng đang giấu khán giả?

Ngày 26/5 vừa qua, Hồ Quang Hiếu và bạn gái Tuệ Như bất ngờ chia sẻ hình ảnh hạnh phúc cùng tờ giấy đăng ký kết hôn. Hồ Quang Hiếu xúc động nói: "Sau màn cầu hôn thành công, ngay ngày hôm sau tôi và Tuệ Như ra phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Cả hai rất hạnh phúc khi đặt bút ký tên vì chính thức trở thành vợ chồng và được đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, công việc. Tôi cũng bất ngờ vì làm thủ tục khá nhanh, hoàn thành chỉ trong khoảng 30 phút".

Lộ bằng chứng vợ trẻ của Hồ Quang Hiếu đã mang thai con đầu lòng chỉ sau 1 tháng đám hỏi? - Ảnh 1
Ngày 26/5 vừa qua, Hồ Quang Hiếu và bạn gái Tuệ Như bất ngờ chia sẻ hình ảnh hạnh phúc cùng tờ giấy đăng ký kết hôn

Cho đến ngày 2/8, lễ ăn hỏi của Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như đã chính thức được diễn ra tại thị trấn Năm Căn, Cà Mau – quê nhà cô dâu. Hiện cuộc sống của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Lộ bằng chứng vợ trẻ của Hồ Quang Hiếu đã mang thai con đầu lòng chỉ sau 1 tháng đám hỏi? - Ảnh 2
Cho đến ngày 2/8, lễ ăn hỏi của Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như đã chính thức được diễn ra tại thị trấn Năm Căn, Cà Mau – quê nhà cô dâu

Trong đoạn clip đăng tải mới đây, nam ca sĩ và vợ trẻ kém 17 tuổi khiến netizen rần rần khi để lộ chi tiết nghi Tuệ Như đã có tin vui sau 1 tháng đám hỏi. Cụ thể, trong video hài hước "bóc phốt" vợ, cư dân mạng soi được chi tiết ngăn tủ trong phòng cặp đôi có đầy bỉm sơ sinh của em bé. Không ít người suy đoán vợ chồng Hồ Quang Hiếu đã có tin vui nhưng vẫn chưa công khai. 

Trước nghi vấn này, chia sẻ với truyền thông, Hồ Quang Hiếu cho biết: "Hiện tại vợ chồng tôi vẫn chưa có tin vui. Khi nào có, chắc chắn chúng tôi sẽ thông báo đến người hâm mộ".

Lộ bằng chứng vợ trẻ của Hồ Quang Hiếu đã mang thai con đầu lòng chỉ sau 1 tháng đám hỏi? - Ảnh 3
Trong đoạn clip đăng tải mới đây, nam ca sĩ và vợ trẻ kém 17 tuổi khiến netizen rần rần khi để lộ chi tiết nghi Tuệ Như đã có tin vui sau 1 tháng đám hỏi
Lộ bằng chứng vợ trẻ của Hồ Quang Hiếu đã mang thai con đầu lòng chỉ sau 1 tháng đám hỏi? - Ảnh 4
Cư dân mạng soi được chi tiết ngăn tủ trong phòng cặp đôi có đầy bỉm sơ sinh của em bé. Không ít người suy đoán vợ chồng Hồ Quang Hiếu đã có tin vui nhưng vẫn chưa công khai. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã phủ nhận tin đồn này 

Vừa qua, trong ngày trọng đại, cặp đôi gây sốt với những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài ra, Hồ Quang Hiếu cũng gây chú ý chia sẻ về "lời hứa trước hôn nhân" có nội dung như sau: "Tiền của em là của em, tiền của anh cũng là của em. Anh không thể đưa em đến cung trăng, nhưng có thể cùng em đi vòng quanh thế giới. Em chỉ cần xinh đẹp, mọi thứ để anh lo". Khi anh chia sẻ, Tuệ Như đã không giấu nổi niềm vui sướng, hạnh phúc.

Lộ bằng chứng vợ trẻ của Hồ Quang Hiếu đã mang thai con đầu lòng chỉ sau 1 tháng đám hỏi? - Ảnh 5
Hồ Quang Hiếu cũng gây chú ý chia sẻ về "lời hứa trước hôn nhân" trong ngày lễ ăn hỏi

Về kế hoạch sinh con trong năm 2023, Hồ Quang Hiếu tiết lộ anh và bà xã đang lên kế hoạch. Vì muốn con được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của ba mẹ nên cả hai quyết định tổ chức đám cưới sau khi sinh con. Về phía Tuệ Như, cô cho biết bản thân không cảm thấy áp lực khi kết hôn ở độ tuổi khá trẻ bởi cô có sự đồng hành của ông xã. Mặt khác, người đẹp gốc Cà Mau cũng chuẩn bị tốt sức khỏe và tâm lý cho kế hoạch chào đón thành viên mới.

Lộ bằng chứng vợ trẻ của Hồ Quang Hiếu đã mang thai con đầu lòng chỉ sau 1 tháng đám hỏi? - Ảnh 6
Vì muốn con được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của ba mẹ nên cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới sau khi sinh con

Bà xã của Hồ Quang Hiếu cho hay: "Trước khi có con, tôi và anh Hiếu đã thăm khám sức khỏe, nghe tư vấn dinh dưỡng trước và trong quá trình mang thai để có một thai kỳ mà cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Tôi cũng học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người thân trong gia đình. Tôi từng lo sợ bản thân sẽ gặp áp lực, trầm cảm sau sinh nhưng tôi cảm thấy an tâm vì anh Hiếu là người của gia đình, anh rất chu đáo mọi thứ. Anh là chỗ dựa vững chắc của tôi".

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