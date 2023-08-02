Không gian buổi lễ được trang trí với nhiều hoa tươi cùng tông màu hồng dịu dàng. Được biết, cặp đôi đã dùng khoảng 500 tú cầu, lan hồ điệp để điểm xuyết cho các cổng.

Sáng nay (2/8), lễ ăn hỏi của Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như diễn ra tại trị trấn Năm Căn, Cà Mau – quê nhà cô dâu. Từ 7 giờ sáng, nam ca sĩ cùng gia đình và dàn bê tráp 8 người xuất phát từ TP.Cà Mau mang sính lễ sang nhà gái. Do nhà gái cách một con sông lớn nên họ nhà trai phải ngồi ghe sang sông. Đoàn di chuyển hơn 1 giờ để kịp đến nơi đúng giờ đẹp. Do nhà gái cách một con sông lớn nên họ nhà trai phải ngồi ghe sang sông. Đoàn di chuyển hơn 1 giờ để kịp đến nơi đúng giờ đẹp

Khoảng 9 giờ, nhà trai đến nhà gái. Đại diện gia đình hai bên thực hiện các nghi thức lễ truyền thống Khoảng 9 giờ, nhà trai đến nhà gái. Đại diện gia đình hai bên thực hiện các nghi thức lễ truyền thống. Sính lễ hỏi cưới của nhà trai gồm trà rượu, bánh ngọt, bánh kem, trầu cau, nhẫn, vàng, vòng, tiền… Người thân gửi lời chúc cặp đôi trăm năm hạnh phúc và sớm sinh con đầu lòng. Sính lễ hỏi cưới của nhà trai gồm trà rượu, bánh ngọt, bánh kem, trầu cau, nhẫn, vàng, vòng, tiền… Không gian buổi lễ được trang trí với nhiều hoa tươi cùng tông màu hồng dịu dàng. Được biết, cặp đôi đã dùng khoảng 500 tú cầu, lan hồ điệp để điểm xuyết cho các cổng. Tại buổi lễ, Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như xuất hiện với trang phục áo dài truyền thống.



Không gian buổi lễ được trang trí với nhiều hoa tươi cùng tông màu hồng dịu dàng Nam ca sĩ lộ rõ vẻ rạng rỡ, hạnh phúc trên khuôn mặt. Về phần Tuệ Như gây ấn tượng với visual xinh đẹp, rạng rỡ. Dù cách nhau 13 tuổi, thế nhưng Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như được nhận xét là đẹp đôi. Đáng chú ý, món quà bất ngờ mà Hồ Quang Hiếu dành tặng cho cô dâu chính là bảng lời hứa trước hôn nhân. Khi anh chia sẻ, Tuệ Như đã không giấu nổi niềm vui sướng, hạnh phúc. Nam ca sĩ lộ rõ vẻ rạng rỡ, hạnh phúc trên khuôn mặt. Về phần Tuệ Như gây ấn tượng với visual xinh đẹp, rạng rỡ Đáng chú ý, món quà bất ngờ mà Hồ Quang Hiếu dành tặng cho cô dâu chính là bảng lời hứa trước hôn nhân Tại buổi lễ, Tuệ Như nói do còn trẻ nên đôi lúc suy nghĩ chưa thấu đáo. Cô cảm ơn chồng vì luôn kiên nhẫn giúp mình hiểu vấn đề để cả hai cùng cố gắng Trước đó, ngày 16/4 vừa qua, Hồ Quang Hiếu bất ngờ công khai bạn gái yêu 3 tháng - Tuệ Như. Cô dâu sinh năm 2000, quê Cà Mau, hiện là người mẫu tự do và sở hữu chiều cao 1,8m. Đến ngày 24/4, giọng ca Con bướm xuân cầu hôn bạn gái. Một tháng sau, cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn sau 4 tháng yêu nhau. Họ cũng xác nhận đã về chung một nhà, lên kế hoạch có con trước, làm đám cưới sau.

Hồ Quang Hiếu lộ lý do đã đăng ký kết hôn nhưng có con rồi mới cưới Hồ Quang Hiếu và bạn gái kém 17 tuổi đã đăng ký kết hôn, dự định có con trong năm 2023 nhưng chưa có dự định về lễ cưới.

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