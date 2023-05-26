Bạn gái Hồ Quang Hiếu bất ngờ diện váy cưới, phải chăng sắp lên xe hoa?

Hậu trường 26/05/2023 09:38

Kể từ sau công khai danh tính, mọi động thái của Tuệ Như - bạn gái Hồ Quang Hiếu đều được người hâm mộ chú ý.

Mới đây, cô lại bất ngờ khiến người hâm mộ xôn xao. Trên trang mạng xã hội TikTok, cô bất ngờ đang tải video diện váy cưới khiến dân tình đoán già đoán non. Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp.

Bạn gái Hồ Quang Hiếu bất ngờ diện váy cưới, phải chăng sắp lên xe hoa? - Ảnh 1
Bạn gái Hồ Quang Hiếu bất ngờ diện váy cưới khiến dân tình xôn xao.

Bạn gái kém 17 tuổi của ca sĩ Hồ Quang Hiếu diện váy cưới trắng, khoe khoảnh khắc ngọt ngào trong clip. Hình ảnh này đã khiến dân tình đặt thắc mắc liệu rằng cả hai đang thử váy cưới, chuẩn bị về chung một nhà.

Bạn gái Hồ Quang Hiếu bất ngờ diện váy cưới, phải chăng sắp lên xe hoa? - Ảnh 2
Nhiều người đặt nghi vấn cô đang đi thử váy cưới và chuẩn bị lên xe hoa. 

Trên thực tế, chiếc váy cưới mà bạn gái Tuê Như diện chỉ là trang phục mà bạn gái của nam ca sĩ đang chuẩn bị để trình diễn tại một chương trình thời trang, không phải thử váy cưới như suy đoán từ netizen. Dù vậy, bạn gái Hồ Quang Hiếu cũng nhận về cô số lời khen có cánh từ người hâm mộ.

Bạn gái Hồ Quang Hiếu bất ngờ diện váy cưới, phải chăng sắp lên xe hoa? - Ảnh 3
Trên thực tế, đây chỉ là trang phục để cô trình diễn thời trang.

Bạn gái của ca sĩ Hồ Quang Hiếu là Tuệ Như sinh năm 2000, quê Cà Mau. Cô sở hữu chiều cao 1,8m, là người mẫu tự do được hai năm. Tháng 4/2023, Hồ Quang Hiếu chính thức công khai bạn gái với công chúng. Cách nhau 17 tuổi nhưng cặp đôi đồng điệu trong suy nghĩ, tư tưởng và công việc. Quen nhau 3 tháng, Hồ Quang Hiếu và bạn gái nghĩ đến việc sẽ kết hôn, sinh con. Dù còn khá trẻ nhưng Tuệ Như mong mỏi sớm ổn định cuộc sống gia đình

Bạn gái Hồ Quang Hiếu bất ngờ diện váy cưới, phải chăng sắp lên xe hoa? - Ảnh 4
Hồ Quang Hiếu bên bạn gái kém 17 tuổi. 

Vừa qua, Hồ Quang Hiếu cũng khiến người hâm mộ xôn xao khi anh chính thức cầu hôn bạn gái kém tuổi sau 3 tháng hẹn hò và được cô đồng ý. Sau màn cầu hôn lãng mạn, khán giả mong đợi đám cưới hoành tráng trong tương lai. Tuy nhiên, Hồ Quang Hiếu lẫn Tuệ Như đang lên kế hoạch có em bé trước, kết hôn sau.

Bạn gái Hồ Quang Hiếu bất ngờ diện váy cưới, phải chăng sắp lên xe hoa? - Ảnh 5
Hồ Quang Hiếu đã có màn cầu hôn bạn gái tại một nhà hàng sang trọng và được cô nàng gật đầu. 
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